Пожежа заблокувала у будинку: експерт розповів, як урятуватися

Пожежа в будинку у Львові після ракетної атаки / © Садовий/Facebook

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У разі блокування в будинку, охопленому вогнем, необхідно зателефонувати рятувальникам і повідомити точний поверх та частину будівлі, де перебуває людина. Самостійно намагатися гасити пожежу слід лише тоді, коли це не становить загрози для життя, а виходити через задимлений коридор варто лише у виняткових випадках.

Про це експерт із пожежної безпеки Вячеслав Дяков розповів в ефірі телеканалу «Київ24».

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Що робити, якщо пожежа заблокувала у будинку?

За його словами, навіть якщо про пожежу чи влучання снаряда вже відомо екстреним службам, людям, які опинилися заблокованими, все одно варто самостійно повідомити про своє місцеперебування.

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«Коли відбувається пожежа чи потрапляння снаряду в будинок, профільні служби вже про це знають, і інші люди також повідомили. Але також краще подзвонити і повідомити, що ви знаходитесь у заблокованому будинку на тому-то поверсі, в тому крилі цієї будівлі, щоб диспетчерська служба повідомила на місце штаб, і вони оперативно почали вашу евакуацію», — розповів Дяков.

Він також зазначив, що не в усіх нових і старих будинках на поверхах є вогнегасники. Експерт наголосив, що найвища цінність — це людське життя, тому не варто ризикувати і намагатися самому ліквідувати пожежу, якщо гасіння становить небезпеку.

«Краще не намагатися, так, в такому випадку», — сказав він.

Як самому евакуюватися з пожежі?

Дяков також пояснив, як діяти, якщо виникла крайня необхідність залишити квартиру через сильно задимлений коридор.

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«Дим піднімається до самої стелі. Внизу в коридорі є маленький прошарок прохолодного, умовно чистого повітря, яким ви можете вийти на сходову клітину для подальшої евакуації з цього поверху. Перед цим намочіть якусь ганчірку водою, затисніть її до обличчя. Це мінімізує вплив температури на ваші дихальні шляхи і потрапляння частинок продуктів згорання», — пояснив експерт.

Водночас він підкреслив, що такий спосіб евакуації є крайнім заходом. За словами Дякова, зазвичай безпечніше залишатися на балконі, ближче до свіжого повітря, адже цього часу, як правило, достатньо, щоб рятувальники ДСНС прибули на місце пожежі та безпечно евакуювали людей.

До слова, під час ракетних атак найбільше шансів вижити мають мешканці сучасних монолітно-каркасних будинків. Натомість найвразливішими є панельні будинки через ризик руйнування за принципом доміно та старі «хрущовки» зі зношеними конструкціями. «Сталінки» дещо міцніші завдяки товстим стінам. Проте жоден житловий будинок не проєктувався з розрахунком на ракетний удар.

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