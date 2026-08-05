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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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42
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Як охолодити квартиру в спеку без кондиціонера: топ-3 лайфгаків

Як охолодити квартиру в спеку, якщо немає кондиціонера — прості лайфгаки для приміщення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як охолодити квартиру в спеку

Як охолодити квартиру в спеку / © Pexels

В Україні цього тижня аномальна спека. Подекуди температура повітря підвищилась навіть до +38 градусів.

Проте не у всіх є кондиціонер у квартирі, а тому можна скористатись лафгаками, як охолодити квартиру в таку високу температуру.

Мити підлогу холодною водою

У спеку понад 30 градусів ваша квартира стрімко нагрівається. Буває таке, що у приміщенні просто не можливо перебувати.

Одним із дієвих лайфгаків є часте миття підлоги холодною водою. Холодна вода здатна ефективно охолодити ваше житло. Також можна помити підвіконня та навіть балкон. Холодна вода випаровуватиметься і охолоджуватиме приміщення.

Закривати на день всі вікна

Ще одним лайфгаком у боротьбі проти спеки є, здавалося, б неочевидна порадf — закривати вікна поки на вулиці аномальна спека.

Відкривати вікна рекомендується, коли на вулиці охолоджується повітря — зранку або ж ввечері. Таким чином і ваша квартира буде прохолодна. А коли починається спека, вікна краще щільно закрити. Якщо у вас є жалюзі — їх теж варто опустити, щоб не впускати у приміщення зайве тепло.

Холодна вода у квартирі

Ще одним лайфгаком може бути заморожена у пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі і таким чином буде додаткове джерело холоду.

Якщо у вас немає кондиціонера, проте є вентилятор, можна поставити бутилку із замороженою водою чи льодом перед ним і таким чином він ганятиме прохолодніше повітря.

Також не забувайте про власне здоров’я: у таку спеку найкраще пити багато води та їсти овочі і фрукти, які багаті на вітаміни і клітковину.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, коли в Україні послабшає спека та які області першими відчують похолодання.

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