Як охолодити квартиру в спеку без кондиціонера: топ-3 лайфгаків

Як охолодити квартиру в спеку / © Pexels

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В Україні цього тижня аномальна спека. Подекуди температура повітря підвищилась навіть до +38 градусів.

Проте не у всіх є кондиціонер у квартирі, а тому можна скористатись лафгаками, як охолодити квартиру в таку високу температуру.

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Мити підлогу холодною водою

У спеку понад 30 градусів ваша квартира стрімко нагрівається. Буває таке, що у приміщенні просто не можливо перебувати.

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Одним із дієвих лайфгаків є часте миття підлоги холодною водою. Холодна вода здатна ефективно охолодити ваше житло. Також можна помити підвіконня та навіть балкон. Холодна вода випаровуватиметься і охолоджуватиме приміщення.

Закривати на день всі вікна

Ще одним лайфгаком у боротьбі проти спеки є, здавалося, б неочевидна порадf — закривати вікна поки на вулиці аномальна спека.

Відкривати вікна рекомендується, коли на вулиці охолоджується повітря — зранку або ж ввечері. Таким чином і ваша квартира буде прохолодна. А коли починається спека, вікна краще щільно закрити. Якщо у вас є жалюзі — їх теж варто опустити, щоб не впускати у приміщення зайве тепло.

Холодна вода у квартирі

Ще одним лайфгаком може бути заморожена у пластикових пляшках вода. Їх можна розкласти по квартирі і таким чином буде додаткове джерело холоду.

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Якщо у вас немає кондиціонера, проте є вентилятор, можна поставити бутилку із замороженою водою чи льодом перед ним і таким чином він ганятиме прохолодніше повітря.

Також не забувайте про власне здоров’я: у таку спеку найкраще пити багато води та їсти овочі і фрукти, які багаті на вітаміни і клітковину.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, коли в Україні послабшає спека та які області першими відчують похолодання.

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