Експерт розвіяв чутки про нову тактику РФ: що залишається головною мішенню

Атака РФ / © ДСНС

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Попри розмови про ймовірне переключення уваги РФ на системи водопостачання, наразі немає жодних підтверджень таких змін. Натомість головним пріоритетом для російських ударів залишається руйнування ключової інфраструктури Києва для тиску на мільйони жителів.

Про це в етері КИЇВ24 заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Чи б’є ворог по водоканалах та яка реальна ситуація

Коментуючи чутки про те, що росіяни можуть переключитися на водогони, експерт сказав, що не має таких даних. Він зазначив, що подібні розмови ходять ще з 2022 та 2023 років, але на ділі ворог цього не робить. Натомість росіяни б’ють по великих магазинах і житлових будинках, щоб залякати людей.

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Окремо він нагадав про результати попередніх атак на українську енергосистему за роки повномасштабної війни, протягом яких окупанти витратили на удари по тепловій генерації, підстанціях, шахтах та газовидобутку велетенські кошти, але не досягли бажаного результату.

«Ну, це навіть, мабуть, і не десятки мільярдів доларів. Мабуть, уже за сотні мільярдів доларів. Результату не добилися. Можливо, вони в цьому році сфокусують свою увагу на щось інше», — зауважив фахівець.

Чому головною мішенню залишається Київ

За словами Володимира Омельченка, російські війська перестали розпорошувати удари та наразі зосереджують близько 80 відсотків своєї балістики саме на столиці, а також частково на прифронтових регіонах — Харкові, Сумщині та Херсонщині.

Основною метою ворога є знищення ключової інфраструктури Києва, оскільки тут розташовані всі органи влади та проживає близько чотирьох мільйонів людей. При цьому росіяни можуть атакувати не лише енергооб’єкти чи водоканали, а й великі торгові бази та хаби, де зберігаються запаси продовольства і промислових товарів.

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«Думаю, що їхня стратегія полягає в тому, щоб знищити всю ключову інфраструктуру Києва», — підкреслив експерт.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. У столиці загинула одна людина, близько 30 дістали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня було знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна».

У компанії «Епіцентр» повідомили, що внаслідок атаки знищено її виробничі та логістичні комплекси у Києві й Калинівці.

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