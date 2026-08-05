Російська атака знищила склад Toyota: що буде з постачанням запчастин

Toyota (ілюстративне фото) / © apnews.com

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Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня було знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна».

Про це повідомили в Toyota Ukraine.

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“Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні”, – повідомили у пресслужбі.

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Для мінімізації наслідків атаки Toyota залучила альтернативні логістичні рішення. Водночас клієнтів попередили про можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

“Дякуємо за ваше розуміння, підтримку та довіру. Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися до звичного режиму роботи та й надалі забезпечувати безперервну підтримку наших клієнтів і партнерів”, – написали в компанії.

Атака на Київ і область 5 серпня: що відомо

У ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. У столиці загинула одна людина, близько 30 дістали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Пожежі виникли у чотирьох районах Києва, станом на ранок їх ліквідували. Унаслідок ударів суттєво пошкоджено відділення «Нової пошти», а також знищено складські, виробничі та логістичні об’єкти компанії «Епіцентр».

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Київська область також зазнала масованої атаки. За наявними даними, загинули 14 людей, ще 27 постраждали. Найбільше жертв зафіксували у Броварському районі — дев’ять загиблих.

У Броварському, Бучанському та Фастівському районах спалахнули масштабні пожежі на складах, виробництвах і логістичних об’єктах. Ліквідація наслідків у частині локацій триває.

У компанії «Епіцентр» повідомили, що внаслідок атаки знищено її виробничі та логістичні комплекси у Києві й Калинівці. Загинув працівник компанії, ще троє дістали поранення. Роботу заводу керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation повністю зупинено.

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