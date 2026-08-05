"Як були деганами, так і лишилися!": Астаф'єва рознесла колег із шоубізу через позицію під час війни

Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

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Українська співачка Даша Астаф’єва різко висловилася про український шоу-бізнес та публічно рознесла колег, які під час війни демонструють розкішне світське життя, але мовчать про важливі суспільні події.

Артистка зізналася, що її дедалі більше обурює поведінка частини знаменитостей, які охоче заповнюють свої соцмережі кадрами з презентацій, вечірок і модних заходів, однак майже не згадують про збори для військових чи акції протесту. За словами Астаф’євої, для неї підтримка важливих ініціатив давно стала щоденною звичкою. Саме тому вона не може зрозуміти, чому за роки повномасштабної війни далеко не всі сформували чітку громадянську позицію. Своїми думками виконавиця поділилася в інтерв’ю на каналі «Гончарова podcast». Водночас артистка не приховувала емоцій і говорила доволі різко.

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«У мене така відпрацьована схема. Я публікую збір, а в наступній stories прошу повернутися і задонатити. Я просто щодня прокидаюся і роблю для інших людей цю роботу. Бо знаєш, ми потонемо скоро у прем’єрах кліпів, нових шоу, не підтримуючи зборів і не розповідаючи важливі події», — наголосила знаменитість.

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Даша Астаф’єва / © скриншот з відео

Особливо Дашу зачепило те, що серед учасників протестів вона майже не бачить представників українського шоу-бізнесу. Натомість, каже, у стрічках соцмереж постійно з’являються фото колег із келихами шампанського на світських подіях. На її переконання, така байдужість до важливих процесів у країні є неприйнятною.

«П’ять років я не можу зрозуміти, як люди досі не відтворили це в собі. Ми маємо робити свою роботу. Нормальні люди підтягнуться. Ці люди, як були деганами, так і залишилися!» — емоційно заявила артистка.

Даша Астаф’єва / © скриншот з відео

Співачка також зізналася, що через кардинально різні погляди на відповідальність під час війни припинила спілкування з більшістю свого оточення. За її словами, саме громадянська позиція стала для неї своєрідним маркером того, хто заслуговує залишатися поруч.

Нагадаємо, нещодавно Даша Астаф’єва вперше заспівала хіт «Веревки» українською і розірвала Мережу новим звучанням.

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