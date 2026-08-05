"Все горить": зірка "МастерШефа" Глінська у сльозах звернулася до окупантів після атаки РФ на Київ

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

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Відома українська шеф-кухарка, переможниця та колишня суддя шоу «МастерШеф» Ліза Глінська не стримала емоцій після чергової масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 5 серпня.

У своєму Instagram знаменитість вийшла на зв’язок заплаканою та розповіла, що разом із чоловіком і двома маленькими доньками пережила справжнє пекло у будинку під столицею. За словами Лізи, родина опинилася в епіцентрі потужних вибухів, а навколо палали пожежі після ворожих ударів.

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«З’явилося відчуття, що на нас полюють, відчуття, що будинок з картону — трясе, навколо все горить. ППО збиває шахеди. Кулеметна черга, вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує», — крізь сльози зізналася Глінська.

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Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

Шеф-кухарка також різко висловилася про російську агресію. Вона наголосила, що щоденні обстріли позбавляють українців нормального життя, а найбільший біль — це страх за власних дітей. Тож Ліза не стримувала прокльонів, побажавши ворогу відчути ті ж жахіття, що й українці..

«Росіяни. Я ненавиджу вас усім своїм єством. Ви не маєте права на існування. Ви — ракова пухлина на Землі. Ви вкрали наше життя. Я щиро бажаю, щоб ви відчули на собі той жах, страх і біль, які ми відчуваємо кожного дня, кожної ночі, міцно притискаючи до себе свою дитину й молячись, щоб настав ранок і щоб знову побачити, як усміхаються діти!» — емоційно заявила знаменитість.

Ліза Глінська з дітьми / © instagram.com/lizaglinskaya

Попри пережите, Глінська наголосила, що не планує залишати Україну через постійні російські обстріли. Вона закликала не радити їй виїжджати за кордон, адже саме тут її дім.

«Будь ласка, не пишіть мені: „Виїжджай“. Я вдома! Слава Україні, її Героям і українцям! Незламні», — підсумувала Ліза.

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Зазначимо, у ніч проти 5 серпня Росія здійснила одну з масштабних комбінованих атак на Київ і область, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 17 людей, десятки отримали поранення, а рятувальники продовжують розбирати завали. У столиці та передмісті спалахнули численні пожежі, також зазнали пошкоджень житлові будинки, торговельні об'єкти, склади та логістична інфраструктура.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина мера Києва Віталія Кличка показала його двох дітей. Наталія Єгорова замилувала прогулянкою з сином і донькою.

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