Люди загинули на залізничній платформі: з'явились моторошні деталі масованого удару по Київщині

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На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі Київської області виявили загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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«За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів», — наголосили у компанії.

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Зазначається, що після атаки по логістичній інфраструктурі триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі.

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