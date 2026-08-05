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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Люди загинули на залізничній платформі: з'явились моторошні деталі масованого удару по Київщині

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Люди загинули на залізничній платформі: з'явились моторошні деталі масованого удару по Київщині

© Associated Press

На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів у Броварському районі Київської області виявили загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

«За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів», — наголосили у компанії.

Зазначається, що після атаки по логістичній інфраструктурі триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі.

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