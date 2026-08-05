Кремль / © Associated Press

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Україна, перенісши війну Путіна на територію Росії, зробила її слабшою, ніж будь-коли від 1991 року.

Про це йдеться в аналітичній статті Newsweek.

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Удари України по Wildberries

За останні тижні українські дрони спалили вісім логістичних центрів Wildberries під Москвою та Санкт-Петербургом, у Краснодарі та в окупованому Сімферополі. Більше десятої частини її складських потужностей вичерпано. Відновлення коштуватиме близько 460 мільйонів доларів, а кількість спалених усередині товарів, більшість з яких належать дрібним російським продавцям, може сягнути ще мільярдів.

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Атаки по НПЗ

Також українські удари вивели з ладу чверть російських нафтопереробних потужностей. На думку директора дослідницького центру «Туран» і старшого наукового співробітника Йорктаунського інституту Джозефа Епштейна, це змусило російську владу запровадити нормування у понад половині регіонів країни. Один з найбільших світових експортерів не може надати достатнбої кількості пального для заправляння автомобілів.

Удар по Wildberries / © Supernova+

Трамп змінив свою позицію щодо РФ

Увесь цей період президентом США був Дональд Трамп. Попри те, що критики роками називали його «російським агентом», його політика щодо Росії, як стверджує автор, виявилася найрезультативнішою від часів розпаду Радянського Союзу.

Автор стверджує, що Трамп — єдиний президент США, за каденції якого Володимир Путін не захопив нових територій. За його словами, за Джорджа Буша-молодшого Росія окупувала частину Грузії, за Барака Обами — анексувала Крим і розпочала війну на Донбасі, а за Джо Байдена — повномасштабне вторгнення в Україну.

Натомість під час президентства Трампа, як зазначає автор, Росія не захопила жодної нової країни, області чи порту.

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Стратегія, яка замінила політику умиротворення, ґрунтується на двох основних принципах.

Перший — надати Україні свободу дій. Європа фінансує допомогу, США постачають зброю, а Київ сам вирішує, куди спрямовувати безпілотники. Саме цього, на думку автора, адміністрація Джо Байдена Україні не дозволяла. У Білому домі виходили з того, що Росія має перевагу в можливості ескалації конфлікту. Мовляв, Москва готова діяти безрозсудно й має ядерну зброю, тому кожен новий крок Росії змушує США відступати, щоб уникнути подальшої ескалації.

Другий принцип є менш очевидним і, ймовірно, матиме значення навіть після завершення війни. За словами автора, Сполучені Штати посилюють свій вплив на пострадянському просторі, тоді як Росія настільки зосереджена на війні проти України, що не здатна ефективно відстоювати свої позиції в інших країнах регіону.

Росія слабша, ніж будь-коли від 1991 року

Аналітик вважає, що Путін сам зруйнував Росію.

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«Вторгнення було його, як і клептократія, що стояла за ним, два десятиліття несподіваних приростів ресурсів перетворилися на палаци та офшорні рахунки замість економіки, яка могла б пережити довгу війну», — зауважив він.

На думку Епштейна, президент США вирішує: посилювати це самознищення чи пом’якшувати. Його попередники, які прагнули стабільності, пом’якшували його. Трамп побачив можливу можливість і скористався нею.

Росія слабша, ніж будь-коли від 1991 року. Сусідні країни роблять ставку на те, що так буде й надалі. Він зауважив, що «це рекорд, якими б не були звинувачення».

Нагадаємо, за інформацією ABC, економічна криза у РФ та атаки українських безпілотників змусили навіть затяті прихильники Путіна почали ставити під сумнів війну в Україні.

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