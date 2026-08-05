Дим видно за десятки кілометрів: один із найбільших хабів Wildberries спалахнув у Тульській області (оновлено)

Пожежа на складі Wildberries

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У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

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У мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об’єкта. Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.

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Дата публікації 07:30, 05.08.26 Кількість переглядів 11 Хаб Wildberries палає у Тульській області РФ

Це — один із найбільших розподільчих центрів Wildberries площею 194 500 метрів квадратних. Наразі місцева влада офіційно не коментувала інцидент, але в Мережі пишуть, що пожежа охопила значну частину комплексу.

Раніше повідомлялося, що росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries.

Ми раніше інформували, що у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.

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