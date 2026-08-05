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Дим видно за десятки кілометрів: один із найбільших хабів Wildberries спалахнув у Тульській області (оновлено)
Після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries.
У ніч проти 5 серпня Тульська область Росії опинилася під атакою.
Про це повідомляють російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.
У мережі поширювали інформацію про вибухи та можливе ураження об’єкта. Згодом із оприлюднених кадрів стало зрозуміло, що загорівся логістичний хаб Wildberries у населеному пункті Алексіно Тульської області.
Це — один із найбільших розподільчих центрів Wildberries площею 194 500 метрів квадратних. Наразі місцева влада офіційно не коментувала інцидент, але в Мережі пишуть, що пожежа охопила значну частину комплексу.
Раніше повідомлялося, що росіяни в істериці скаржаться на атаки по нових складах Wildberries.
Ми раніше інформували, що у Володимирській області Росії у ніч проти 3 серпня дрони атакували один із найбільших логістичних хабів маркетплейсу Wildberries.