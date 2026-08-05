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Масований удар по Києву: «Укрзалізниця» терміново змінила рух низки електричок — список рейсів
На Київщині після нічної російської атаки тимчасово змінили рух приміських поїздів.
Після нічної масованої атаки зранку 5 серпня у Київській зазнав змін рух низки приміських поїздів. До кінця доби частина рейсів курсує із суттєвими затримками або за зміненими маршрутами, а деякі електрички тимчасово скасували.
Про зміни руху на Київщині повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
У компанії наголосили, що низка приміських поїздів до/з Києва курсуватиме з тимчасовими змінами у графіках та маршрутах.
Можливі затримки в межах 1 – 2,5 год. таких поїздів:
№6903 Ніжин – Київ-Пасажирський (2 год.)
№893 Конотоп – Київ (2 год.)
№6911 Ніжин – Київ-Пасажирський (1,5 год.)
№6902 Київ-Волинський – Ніжин (2,5 год.)
№6906 Київ – Ніжин (1 год.)
Крім того, деякі поїзди сполученням Ніжин – Київ прямуватимуть маршрутом Бровари – Київ або тимчасово будуть виведені з графіка.
За даними “УЗ”, тимчасові зміни діятимуть на Коростенському напрямку. Зокрема, сьогодні рейс №6610 Коростень – Борщагівка не матиме змоги здійснити рух.
Окрім того, поїзд №6604 Тетерів – Святошин відправився із затримкою 1 год. 7 хв.