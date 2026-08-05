"Це виживання": біженка шокувала різницею у мінімалках в Україні та Німеччині

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Мінімальна заробітна плата в Україні тримається на рівні 8 600 грн, що становить близько 170 євро. За таку зарплату в Україні працюють мільйони людей. І на ці гроші потрібно сплатити комуналку, купити їжу на місяць, ростити дітей, купувати одяг та сплачувати всі необхідні внески.

Біженка з України, яка живе в Німеччині, порівняла мінімальні зарплати у країнах та розповіла, що іноземці можуть дозволити собі на мінімалку в Німеччині.

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Мінімалка в Україні та Німеччині: кому доводиться виживати

На мінімальну зарплату в Україні працюють переважно працівники сфери медицини, освіти та культури. Часто левову частку цих коштів доводиться віддавати лише за комунальні послуги, навіть за наявності власного житла.

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«В Україні мінімалка — це боротьба за виживання, а в Німеччині — можливість жити гідно», — каже біженка.

Для порівняння, розповідає Людмила, у Німеччині мінімальна зарплата брутто (до податків) становить близько 2 400 євро. На руки люди отримують близько 1600 євро — а це понад 82 тисячі гривень.

У східних регіонах Німеччини оренда середньої однокімнатної квартири разом із комунальними послугами обходиться приблизно у 500 євро на місяць. Інтернет та електроенергія потребують ще близько 100 євро, витрати на харчування становлять орієнтовно 200 євро, а транспортні видатки — близько 200 євро.

На одяг і дорожчі закупи йде 100–150 євро, а обов’язкове страхування забирає ще близько 50 євро.

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«У залишку 450 євро середньостатистичному мешканцю Німеччини вистачить і на відпочинок, і на якісь серйозні заощадження. Звісно, не у великому місті і не з дорогим ремонтом», — каже Людмила.

Якщо в родині двоє людей чи навіть є діти, ситуація особливо не зміниться.

«Так, це — не розкішне життя, але мінімальна зарплата в Німеччині справді дозволяє жити гідно. І прибиральниці, і двірнику, і продавчині. А про медсестер чи вчителів навіть говорити не доводиться, їхні зарплати значно вищі», — підсумовує біженка.

Кому підвищать зарплати в Україні найближчим часом

Нагадаємо, в Україні очікується підвищення зарплат працівникам сфери освіти та соціального захисту, про що повідомляла експремʼєрка Юлія Свириденко.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про розподіл 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами. Суму для кожної області розраховано індивідуально — залежно від потреб на підвищення виплат та можливостей місцевого бюджету самостійно покрити ці витрати.

Пріоритет у фінансуванні надається регіонам із меншими власними надходженнями. Для територій, де тривають або можливі бойові дії, держава компенсує до 80% необхідних видатків, а для інших фінансово неспроможних місцевих бюджетів покриття становитиме від 50% до 80%.

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