Вчені відкрили новий секрет молодості, і він виявився доволі несподіваним: що виявили

Старіння (ілюстративне фото)

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Знання кількох мов може бути пов’язане з повільнішим старінням мозку. Вчені з’ясували, що мозкова активність багатомовних людей виглядає молодшою, ніж можна було б очікувати відповідно до їхнього реального віку.

Результати дослідження представили на форумі Федерації європейських нейробіологічних товариств FENS 2026, пише SciTechDaily.

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Науковці припускають, що регулярне перемикання між мовами стає своєрідним тренуванням для мозку. Людині доводиться швидко обирати потрібні слова, пригнічувати іншу мову та пристосовуватися до різної граматики й вимови.

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З віком зв’язки між нервовими клітинами поступово слабшають, що може призводити до погіршення пам’яті та уповільнення мислення. Однак у людей із багатомовним досвідом ці зміни виявилися менш вираженими.

Чотири мови «омолодили» мозок на 13 років

Дослідження провела докторка Лусія Аморузо з Баскського центру когнітивних досліджень мозку та мови в Іспанії разом із колегами з Чилі, Аргентини та Ірландії.

Науковці зосередилися на жителях Країни Басків, де люди часто використовують іспанську, баскську, французьку й англійську мови. Учасники володіли від однієї до чотирьох мов.

Спочатку дослідники вивчили активність мозку 728 людей за допомогою магнітоенцефалографії. Цей метод фіксує слабкі магнітні поля, які виникають під час роботи нервових клітин.

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Штучний інтелект проаналізував отримані дані та створив своєрідний «годинник старіння мозку», здатний визначати його приблизний вік за характером нейронної активності. Потім модель перевірили на окремій групі зі 144 людей.

З’ясувалося, що мозок людей, які володіли двома мовами, виглядав приблизно на шість років молодшим, ніж у тих, хто розмовляв лише однією. У носіїв трьох мов різниця становила близько семи років, а чотирьох — до 13 років.

«У людей, які володіють більшою кількістю мов, мозок виглядав молодшим, ніж можна було б очікувати з огляду на їхній хронологічний вік», — пояснила Аморузо.

Крім кількості мов, значення також мали рівень володіння ними та вік, у якому людина почала вивчати другу мову. Що раніше учасники знайомилися з нею і що краще нею володіли, то повільнішими виявлялися ознаки старіння мозку.

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Причинний зв’язок ще не доведений

Під час аналізу науковці врахували вік, стать та освіту учасників. Водночас результати поки не доводять, що саме багатомовність безпосередньо омолоджує мозок.

Люди, які володіють кількома мовами, можуть також відрізнятися способом життя, рівнем соціальної активності та іншими звичками, що впливають на здоров’я.

Надалі дослідники планують з’ясувати, чи проявляється такий ефект у людей із нейродегенеративними захворюваннями, зокрема хворобою Альцгеймера. Вони також хочуть перевірити, чи сильніше тренують мозок близькоспоріднені мови, між якими складніше перемикатися через схожі слова та граматичні конструкції.

Професорка Крістіна Далла, яка не брала участі в дослідженні, зазначила, що вивчення другої, третьої або четвертої мови може допомагати мозку довше залишатися молодим.

За її словами, вивчати іноземні мови корисно в будь-якому віці — не лише через культурні та соціальні переваги, а й через можливий позитивний вплив на здоров’я мозку.

Нагадаємо, вчені знайшли рідкісну генетичну хворобу, через яку люди старіють набагато швидше. Це дослідження вперше показало, як «біологічний годинник» у нашій ДНК впливає на появу старечих хвороб. Тож у майбутньому може бути знайдено спосіб впливати на старіння людини.

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