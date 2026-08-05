Не викидайте вчорашню картоплю: проста британська страва з капустою за 30 хвилин

Bubble and squeak / Фото: https://englishbreakfastsociety.com/

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Bubble and squeak — британська смажена страва з холодної картоплі та вареної капусти або брюссельської капусти. Овочеву масу готують на сковороді до рум’яної скоринки, тож учорашній гарнір набуває нової текстури.

Страва добре вписується в ту саму логіку, що й капуста, тушкована з картоплею, але тут овочі не тушкують, а смажать до виразної скоринки.

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Інгредієнти для bubble and squeak

На 4 порції потрібні:

400 г холодного картопляного пюре або вареної картоплі, розім’ятої виделкою;

варена білокачанна капуста, нашаткована після охолодження;

1 цибулина;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка качиного чи гусячого жиру або вершкового масла;

4 скибочки бекону — за бажанням.

Бекон не є обов’язковим: його можна пропустити, якщо потрібна овочева версія. Картопля має бути холодною, а капуста — не надто вологою, інакше маса гірше підсмажиться.

Як сформувати овочеву масу

Якщо капуста після варіння залишилася мокрою, злегка відіжміть її та нашаткуйте. Цибулю наріжте тонкими скибочками, часник подрібніть. Розігрійте жир або масло в антипригарній сковороді. Якщо використовуєте бекон, спочатку обсмажте його до рум’яності, потім додайте цибулю та часник. Покладіть капусту й дайте їй злегка підрум’янитися. Перемішуйте, щоб овочі рівномірно прогрілися. Додайте холодну картоплю та з’єднайте все лопаткою. Не збивайте суміш у гладке пюре: невеликі шматочки допоможуть зберегти текстуру.

Як посмажити bubble and squeak до скоринки

Розрівняйте масу по дну сковороди й смажте на середньому вогні приблизно 10 хвилин, щоб нижній шар добре підрум’янився. Не ворушіть його завчасно: скоринка формується саме тоді, коли суміш спокійно контактує з гарячою поверхнею.

Коли низ схопиться, обережно переверніть страву частинами або накрийте сковороду тарілкою й переверніть одним рухом. Поверніть bubble and squeak на сковороду та дайте підрум’янитися з другого боку ще близько 10 хвилин. Потім наріжте на шматки та подавайте гарячим.

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Загальний час приготування — близько 30 хвилин: приблизно 10 хвилин підготовки та 20 хвилин смаження. Вихід — 4 порції. До страви можна подати яйце, соус або свіжу зелень, але основний смак дають картопля, капуста та рум’яна скоринка.

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