"Руїни від Ужгорода до Владивостока": Портников попередив про новий етап війни

Портников про нову фазу війни / © ТСН.ua

Реклама

Україна наближається до нового етапу війни: взаємних руйнацій від Ужгорода до Владивостока. Однак взаємне руйнування інфраструктури не зупинить Росію — вирішальним має стати знищення її бойового потенціалу.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в етері «Еспресо».

Реклама

Портников про взаємне знищення інфраструктури та нову фазу війни

Віталій Портников зазначив, що в будь-якому разі необхідно розуміти те, що навіть якщо в осяжній перспективі уявити собі перемир’я між Росією та Україною, це буде перемир’я на руїнах.

Реклама

«Обидві країни на момент перемир’я будуть досить серйозно зруйновані взаємними ударами. Це потрібно прийняти як факт. Прийняти українцям, прийняти росіянам. Подивитися навкруги і зрозуміти, що ми наближаємося до етапу взаємної руйнації від Ужгорода до Владивостока», — каже Портников.

Журналіст пояснює, що шанс побачити самі руїни на цих територіях — вкрай великий. Він переконаний, що Україна продовжить покращувати результативність далекобійних ударів по РФ і перетворювати на руїни ворожу інфраструктуру.

Водночас, за його словами, Росія використовуватиме періоди, коли Україні не буде чим збивати балістичні ракети, і також руйнуватиме українську інфраструктуру.

«Це боротьба, в якій, на жаль, немає будь-якого іншого виходу».

Реклама

Те, що Україна попереджає РФ про покращення своїх ударних спроможностей і застерігає від ще більших руйнувань, а росіяни не реагують, за словами Портникова, насправді не є божевіллям, як багато хто вважає.

«Це приблизно той самий український підхід, який застосовувався 2022 року, і теж не виправдав себе. Коли генерал Валерій Залужний говорив, що така велика кількість втрат серед російських військовослужбовців призведе до того, що Путін захоче призупинити війну. Бо генерал Залужний мислив як цивілізована людина».

Однак журналіст додає, що перевага таких країн, як Росія, в тому, що там не мислять на рівні цивілізованих людей. РФ має головний козир — високий рівень готовності терпіти серед населення.

Портников навів приклад СРСР: після Другої світової війни люди жили в суцільних руїнах, і США пропонували свою допомогу. Від неї Сталін відмовився, бо це розходилося з його концепцією конфронтації із західним світом і тому що рівень терпіння радянського народу був у рази вищим, ніж у Європі чи Америці.

Реклама

І якби не планова економіка, СРСР міг би перемогти західний світ. СРСР мав усі шанси стати таким, як Китай, з режимом і ринковою економікою.

«Ми не маємо розраховувати на те, що перетворення Росії на руїну примусить росіян відмовитися від плану знищення України».

У Зеленського оцінили перебіг війни

Нагадаємо, лінія фронту в Україні практично зупинилася, а бойові дії перейшли у фазу взаємного виснаження. Наразі обидві сторони методично знищують інфраструктуру одна одної.

Про це заявив радник президента України та фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. Він зазначив, що ця війна рано чи пізно закінчиться, але переможця в ній не буде.

За його словами, обидві країни вийдуть із конфлікту зі зруйнованою економікою, інфраструктурою та великими людськими втратами.

Новини партнерів