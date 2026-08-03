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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
1460
Час на прочитання
1 хв

Що допомагає раку утворювати метастази: вчені виявили несподіваний фактор

Ракові клітини, які вижили після хіміотерапії, починають виділяти фруктозу як сигнал для сусідніх пухлинних клітин, спонукаючи їх до активнішого метастазування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ракові клітини

Ракові клітини

Дослідники виявили зв’язок між фруктозою — харчовим цукром — і поширенням агресивної форми раку яєчників.

Про це пише Medical Xpress.

Ракові клітини, які вижили після хіміотерапії, можуть виділяти молекули, що змушують сусідні клітини легше відокремлюватися від пухлини та поширювати метастази.

І саме фруктоза є головним «посередником» у цьому процесі.

«Деякі ракові клітини, які виживають після хіміотерапії, більше не діляться, але залишаються біологічно активними. Натомість вони продовжують виділяти молекули, які надсилають сигнали сусіднім клітинам. Наше дослідження є одним із перших, що показує: поживна речовина — у цьому випадку фруктоза — може бути одним із таких сигналів», — сказав дослідник Айдан Коул.

Нагадаємо, ракові клітини дуже люблять цукор і завдяки йому дуже швидко розвиваються. Але є їжа, яка здатна запустити сам процес розвитку онкології.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1460
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