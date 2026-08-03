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Що допомагає раку утворювати метастази: вчені виявили несподіваний фактор
Ракові клітини, які вижили після хіміотерапії, починають виділяти фруктозу як сигнал для сусідніх пухлинних клітин, спонукаючи їх до активнішого метастазування.
Дослідники виявили зв’язок між фруктозою — харчовим цукром — і поширенням агресивної форми раку яєчників.
Про це пише Medical Xpress.
Ракові клітини, які вижили після хіміотерапії, можуть виділяти молекули, що змушують сусідні клітини легше відокремлюватися від пухлини та поширювати метастази.
І саме фруктоза є головним «посередником» у цьому процесі.
«Деякі ракові клітини, які виживають після хіміотерапії, більше не діляться, але залишаються біологічно активними. Натомість вони продовжують виділяти молекули, які надсилають сигнали сусіднім клітинам. Наше дослідження є одним із перших, що показує: поживна речовина — у цьому випадку фруктоза — може бути одним із таких сигналів», — сказав дослідник Айдан Коул.
Нагадаємо, ракові клітини дуже люблять цукор і завдяки йому дуже швидко розвиваються. Але є їжа, яка здатна запустити сам процес розвитку онкології.