Що допомагає раку утворювати метастази: вчені виявили несподіваний фактор

Ракові клітини

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Дослідники виявили зв’язок між фруктозою — харчовим цукром — і поширенням агресивної форми раку яєчників.

Про це пише Medical Xpress.

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Ракові клітини, які вижили після хіміотерапії, можуть виділяти молекули, що змушують сусідні клітини легше відокремлюватися від пухлини та поширювати метастази.

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І саме фруктоза є головним «посередником» у цьому процесі.

«Деякі ракові клітини, які виживають після хіміотерапії, більше не діляться, але залишаються біологічно активними. Натомість вони продовжують виділяти молекули, які надсилають сигнали сусіднім клітинам. Наше дослідження є одним із перших, що показує: поживна речовина — у цьому випадку фруктоза — може бути одним із таких сигналів», — сказав дослідник Айдан Коул.

Нагадаємо, ракові клітини дуже люблять цукор і завдяки йому дуже швидко розвиваються. Але є їжа, яка здатна запустити сам процес розвитку онкології.

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