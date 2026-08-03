Країна ЄС оголосила про рівний обовʼязковий призов для жінок і чоловіків

Данські військові / © Associated Press

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У Данії від серпня 2026 року строкова служба в армії, на флоті та у ВПС триватиме 11 місяців замість чотирьох, а жінки й чоловіки мають однакові правила оцінки для призову.

Про перехід на 11-місячний формат повідомляють данські Сили оборони.

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Перших строковиків за новими умовами викликали ще в лютому, а від серпня така тривалість стала базовою.

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Як пояснює офіційний портал Life in Denmark, обов’язково з’явитися на оцінку мають усі чоловіки та жінки, яким 18 років виповнюється після 1 липня 2025 року. До цього жінки могли служити лише добровільно.

Як працюватиме відбір

Оцінка не означає, що кожен 18-річний автоматично служитиме 11 місяців. Спочатку Сили оборони набирають добровольців, а решту придатних або обмежено придатних кандидатів добирають жеребкуванням.

Оцінювання відбувається під час Forsvarets Dag — дня, коли визначають придатність до служби. Після цього людина може служити у сухопутних військах, на флоті, у Військово-повітряних силах або службі надзвичайних ситуацій; для тих, кому військова служба суперечить переконанням, передбачено цивільну альтернативу.

Так 2024 році коротку службу в Данії пройшли близько 4700 людей, з яких 24% були жінками-доброволицями, повідомляла BBC.

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Чому Данія змінює правила

Керівник програми строкової служби данських Сил оборони полковник Кеннет Стром пояснив реформу нинішньою безпековою ситуацією (ред. повʼязану з агресією Росії) та потребою посилити підготовку військових. У коментарі BBC він сказав:

«І, очевидно, це зумовлено нинішньою безпековою ситуацією, щоб мати більшу бойову спроможність і навички, потрібні сухопутним силам, флоту, ВПС чи навіть Силам спеціальних операцій».

Данія також погодила збільшення оборонних видатків на 40,5 мільярда данських крон упродовж п’яти років. Reuters повідомляв, що країна планує збільшити щорічну кількість строковиків приблизно з 5000 до 7500 до 2033 року, тоді як BBC називає орієнтиром 6500 осіб.

Подібні правила для жінок уже діють у сусідніх Швеції та Норвегії. Данська реформа має дати країні більше підготовлених військових і резервістів на тлі напруженої безпекової ситуації в Європі.

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