"Прощаюся з вами": Відома українська ведуча звільнилася з ТБ і заявила про готовність мобілізуватися

Андріана Кучер / © 24 канал

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Українська телеведуча Андріана Кучер оголосила про звільнення з «24 Каналу» після шести років роботи та зізналася про готовність долучитися до лав ЗСУ.

Про своє рішення журналістка повідомила просто під час останнього ефіру. Вона емоційно попрощалася з глядачами, подякувала колегам і всім, хто підтримував її роботу та допомагав наближати перемогу України донатами.

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«Сьогодні мій останній ефір на „24“. На прощання хочу подякувати всім, хто дивився, довіряв, допомагав закривати збори для війська, а також дякую колегам за шість років спільної роботи. На цьому етапі свого професійного життя нині ставлю крапку, прощаюся з вами. Бережіть себе й нашу країну», — сказала Кучер у прямому ефірі.

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Андріана Кучер / © 24 канал

Згодом в інтерв’ю «Детектор медіа» ведуча пояснила, що її звільнення було безпосередньо пов’язане з бажанням долучитися до захисту України. За словами Андріани, вона планувала розпочати службу вже на початку серпня, обрала підрозділ і навіть пройшла необхідне навчання для майбутньої посади.

Втім, реалізацію цього рішення довелося відкласти. Журналістка пояснила, що після кадрових змін в уряді та невизначеності щодо нових умов контрактної служби виникли сумніви стосовно подальшого впровадження реформи.

«Для мене вирішальним аргументом такого рішення зараз були обіцяні чіткі терміни служби на першому етапі реформи. Я вже обрала підрозділ і пройшла навчання для майбутньої посади. Але з відставкою Михайла Федорова стало незрозуміло, що буде з новими контрактами. Закони, які мали закріпити терміни служби та інші умови, — не проголосовані й незрозуміло, хто буде їх допрацьовувати, просувати і чи буде взагалі. Поки це тільки постанова Кабміну, і якщо завтра умовно уряд на своєму засіданні ухвалює іншу постанову — все це опиняється в смітнику», — пояснила зірка.

Андріана Кучер

Наразі Андріана Кучер поставила процес мобілізації на паузу. Водночас вона запевнила, що не відмовляється від бажання працювати задля перемоги України й розглядає інші способи бути корисною державі.

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«Думаю над тим, де би я ще могла бути корисна і працювати на посилення армії, якщо не долучатися безпосередньо. Відповідно, чи залишусь у журналістиці — навряд. Але й остаточно не відкидаю таку опцію», — зазначила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно телеведучий Костянтин Стогній уперше пояснив своє зникнення з ТБ на чотири роки. Зірка відповів, чим займається під час війни та на які кошти живе.

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