Сергій Жадан назвав єдине місто в Україні, в якому відмовляється давати концерти зі своїм колективом

Сергій Жадан / © www.facebook.com/serhiy.zhadan

Реклама

Український письменник, поет, музикант і військовослужбовець Сергій Жадан зробив несподіване зізнання про гастрольну діяльність гурту «Жадан і Собаки».

Артист зі сміхом розповів, що наразі колектив не планує виступати у Чернігові. Причиною такого рішення стали одразу три невдалі концерти, які, за словами Жадана, відбулися саме в цьому місті.

Реклама

За словами музиканта, після першого не надто вдалого виступу гурт вирішив повернутися, щоб змінити враження. Однак і друга спроба не принесла бажаного результату. Згодом колектив дав ще один концерт, але й він виявився невдалим.

Реклама

«Три найгірші виступи в нашій кар’єрі були саме в Чернігові. Після першого невдалого виступу подумав, що варто зламати систему. Ми зробили другий. Він був невдалим. Ми зробили третій — і теж був невдалим. На жаль», — поділився Сергій Жадан в інтерв’ю шоу «СучЦукрМуз».

Сергій Жадан / © www.facebook.com/serhiy.zhadan

Водночас артист не став уточнювати, що саме стало причиною таких невдач, залишивши подробиці за лаштунками. Попри це, музикант наголосив, що його слова жодним чином не стосуються самого Чернігова чи його жителів. Навпаки, Жадан підкреслив, що з великою повагою ставиться до міста та людей, які там живуть.

«Але це з усією повагою до самого міста й людей, яких я дуже люблю. Там живуть дуже прекрасні й чудові люди. Нічого особистого. Просто є така річ», — додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан неочікувано розкрив своє неоднозначне ставлення до сучасної української музики та що його обурює найбільше.

Реклама

Новини партнерів