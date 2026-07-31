"Голос країни" повертається: оголошено ім'я першої тренерки 14-го сезону

Голос країни / © 1+1

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Телеканал «1+1 Україна» розкрив ім’я першої тренерки нового, 14-го сезону легендарного вокального шоу «Голос країни».

Так, до проєкту після перерви повертається народна артистка України Тіна Кароль, яка вже багато років залишається однією з найуспішніших наставниць в історії української версії шоу.

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Повернення співачки стало однією з найочікуваніших новин для прихильників проєкту. Після анонсу нового сезону саме Тіну Кароль глядачі найчастіше просили знову побачити в тренерському кріслі. Сама артистка зізнається, що повертається до шоу з особливими емоціями.

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«Я повертаюся в „Голос країни“ з настроєм ностальгії, рідного дому та улюбленої програми. Тієї, яка дарує надію, окрилює людей і відкриває народні голоси. Сьогодні ми почуємо історії, які будуть зворушувати, надихати, надавати сили продовжувати бути. Я впевнена: „Голос країни“ об’єднає своїх людей», — прокоментувала своє повернення Тіна Кароль.

Тіна Кароль / © 1+1

Для співачки це вже дев’ятий сезон у ролі тренерки. За цей час її команда тричі приводила учасників до перемоги в дорослій версії шоу — переможцями ставали Антон Копитін (5 сезон), Олександр Клименко (7 сезон) та Роман Сасанчин (10 сезон). Крім того, Тіна Кароль двічі перемагала як наставниця у проєкті «Голос. Діти», що є рекордним результатом серед тренерів української франшизи.

Невдовзі 1+1 Україна оголосить імена інших тренерів нового сезону. Незмінними ведучими проєкту залишаться Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

Тим часом триває кастинг до «Голосу країни-14». Взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років, а верхньої вікової межі немає. Подати заявку можна до 31 серпня, заповнивши анкету на офіційному сайті проєкту.

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До слова, прем’єра нового сезону «Голосу країни» відбудеться вже цієї осені на телеканалі «1+1 Україна».

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