У Польщі пасажирка Bolt вдарила водія та обізвала його "українською шматою" (відео)

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У польському місті Ченстохова пасажирка сервісу таксі Bolt влаштувала скандал через відмову зробити незаплановану зупинку. Жінка накинулася на водія та назвала його «українською шматою».

Про це повідомило видання inpoland.net.pl.

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У соцмережах поширили відео з Ченстохови, на якому зафіксовано конфлікт між пасажиркою сервісу Bolt і водієм таксі. Як можна зрозуміти з ролика, суперечка спалахнула після того, як водій відмовився виконати незаплановану зупинку, не зазначену в застосунку.

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Під час конфлікту жінка напала на таксиста, вдарила його кулаком в обличчя та назвала його «українською шматою». Зауважимо, що в цей момент на колінах у жінки сиділа маленька дитина.

Наразі всі обставини інциденту встановлюються.

В Управлінні поліції Ченстохови підтвердили виданню, що такий випадок справді стався. Представниця поліції повідомила, що правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі події. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Дата публікації 10:05, 31.07.26 Кількість переглядів 38 У Польщі пасажирка Bolt напала на водія і назвала його «українською шматою»

Нагадаємо, у краківському аеропорту місцевий житель влаштував публічне цькування та напав на українку і її маму, які поверталися рейсом Краків — Малага. За словами потерпілої, конфлікт почався ще в літаку. В аеропорту чоловік почав ображати жінок, викрикуючи ксенофобські образи на кшталт «українські повії», і вдарив по телефону, на який українка знімала його агресію.

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