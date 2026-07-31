ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

У Польщі пасажирка Bolt напала на водія

У Польщі пасажирка Bolt напала на водія / © inpoland.net.pl

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1772
Час на прочитання
1 хв
У Польщі пасажирка Bolt напала на водія

У Польщі пасажирка Bolt вдарила водія та обізвала його "українською шматою" (відео)

Конфлікт у таксі переріс у відкритий напад та ксенофобські образи. Правоохоронці розпочали перевірку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі

У польському місті Ченстохова пасажирка сервісу таксі Bolt влаштувала скандал через відмову зробити незаплановану зупинку. Жінка накинулася на водія та назвала його «українською шматою».

Про це повідомило видання inpoland.net.pl.

У соцмережах поширили відео з Ченстохови, на якому зафіксовано конфлікт між пасажиркою сервісу Bolt і водієм таксі. Як можна зрозуміти з ролика, суперечка спалахнула після того, як водій відмовився виконати незаплановану зупинку, не зазначену в застосунку.

Під час конфлікту жінка напала на таксиста, вдарила його кулаком в обличчя та назвала його «українською шматою». Зауважимо, що в цей момент на колінах у жінки сиділа маленька дитина.

Наразі всі обставини інциденту встановлюються.

В Управлінні поліції Ченстохови підтвердили виданню, що такий випадок справді стався. Представниця поліції повідомила, що правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі події. Детальнішу інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Нагадаємо, у краківському аеропорту місцевий житель влаштував публічне цькування та напав на українку і її маму, які поверталися рейсом Краків — Малага. За словами потерпілої, конфлікт почався ще в літаку. В аеропорту чоловік почав ображати жінок, викрикуючи ксенофобські образи на кшталт «українські повії», і вдарив по телефону, на який українка знімала його агресію.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1772
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie