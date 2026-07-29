У Польщі двоє чоловіків напали на 16-річного українця в потязі: реакція пасажирів здивувала (відео)

Потяг / © Associated Press

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У поїзді під Варшавою двоє молодиків напали на 16-річного українця та намагалися вигнати його з вагона. За хлопця заступилися пасажири та кондуктор, які на найближчій зупинці силою виштовхали нападників на перон.

Про деталі гучного інциденту повідомило видання Wirtualna Polska з посиланням на представницю повітового управління поліції у Воломіні Анету Насіловську.

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Подія сталася в поїзді, що рухався за маршрутом Варшава — Тлущ, біля станції Кобилка-Оссув. На відео, яке згодом потрапило в Мережу, видно, як двоє чоловіків ображають неповнолітнього хлопця. Один із них поводився особливо агресивно, кричав та вимагав від українця залишити вагон.

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У цей момент на кадрах чути голос жінки, яка українською мовою радить підлітку: «не виходь». Інтернет-користувачі також зазначали, що нападники вигукували ксенофобські гасла на адресу українців та білорусів.

Повідомляється, коли провідник спробував захистити хлопця, агресивний чоловік переключився на пасажира, який знімав подію на телефон. Зчинилася суперечка, у яку втрутилися інші люди. Щойно двері вагона відчинилися, пасажири виштовхали основного нападника на перон, а за ним вигнали й його спільника.

Обставини події роз’яснила представниця повітового управління поліції у Воломіні Анета Насіловська.

«Двоє чоловіків, одному 20 років, другому — 22, почали чіплятися до хлопця, який, як з’ясувалося, був 16-річним громадянином України. Пізніше цей хлопець розповів, що, власне, сам до кінця не знає, з якої саме причини вони його зачепили», — зазначила представниця.

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Речниця поліції також підтвердила факт бійки під час висадки нападників. За її словами, у вагоні зчинилася сутичка, внаслідок якої випадково зачепило й кондуктора, що стояв поруч.

Правоохоронці провели перевірку стосовно затриманих 20-річного та 22-річного молодиків. Виявилося, що обидва були тверезими, проте на наявність інших речовин їх не перевіряли.

«Мати (українського) хлопця нічого не вимагала. Вона не заявила, що мало місце порушення на грунті національної ненависті. Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку в громадському місці», — повідомила Анета Насіловська.

Зазаначається, що у результаті обох молодиків зобов’язали сплатити штраф у розмірі по 500 злотих кожен. У поліції додатково наголосили, що офіційних заяв щодо ксенофобських гасел, про які повідомляли свідки в мережі, до них не надходило.

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Дата публікації 21:19, 29.07.26 Кількість переглядів 15 У Польщі двоє чоловіків напали на 16-річного українця в потязі

Конфлікти між поляками та українцями — останні новини

Нагадаємо, у Польщі взяли під варту двох чоловіків, причетних до резонансного нападу на пару з України, однак крапку у справі ставити зарано. Поки двоє фігурантів чекатимуть на суд за ґратами, їхнього третього спільника досі намагаються розшукати польські правоохоронці.

Також у Польщі за останні пів року значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою.

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