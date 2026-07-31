Дівчина Джейсона Стейтема зганьбилася: за що критикують модель Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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39-річна британська супермодель та колишній «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— опинилася в центрі критики з боку українських користувачів соціальних мереж. Причиною стала її участь у рекламній кампанії російського бренду.

Ці знімання викликали негативну реакцію серед української аудиторії моделі, яка була шокована співпрацею зірки з російським бізнесом.

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У коментарях під публікаціями на її сторінці в Instagram користувачі критикують кохану Джейсона Стейтема та закликають її відмовитися від подібних рекламних контрактів. Підписники висловлюють здивування, чому відома міжнародна модель продовжує співпрацювати з такими компаніями на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

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Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

При цьому сама Розі поки що публічно не прокоментувала критику і не пояснила своє рішення взяти участь у рекламній кампанії. Однак останню публікацію, під якою було найбільше коментарів, вона видалила.

Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі — одна з найвідоміших британських моделей, колишній «ангел» Victoria’s Secret. Вона активно співпрацює зі світовими модними та косметичними брендами. Разом із Джейсоном Стейтемом вона виховує двох дітей: 9-річного сина Джека Оскара та 4-річну доньку Ізабеллу Джеймс.

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