ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Дівчина Джейсона Стейтема зганьбилася: за що критикують модель Розі Гантінгтон-Вайтлі

Модель неприємно здивувала своїх українських підписників.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Розі Хантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стетхем

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

39-річна британська супермодель та колишній «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— опинилася в центрі критики з боку українських користувачів соціальних мереж. Причиною стала її участь у рекламній кампанії російського бренду.

Ці знімання викликали негативну реакцію серед української аудиторії моделі, яка була шокована співпрацею зірки з російським бізнесом.

У коментарях під публікаціями на її сторінці в Instagram користувачі критикують кохану Джейсона Стейтема та закликають її відмовитися від подібних рекламних контрактів. Підписники висловлюють здивування, чому відома міжнародна модель продовжує співпрацювати з такими компаніями на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Коментарі під публікаціями на сторінці Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

При цьому сама Розі поки що публічно не прокоментувала критику і не пояснила своє рішення взяти участь у рекламній кампанії. Однак останню публікацію, під якою було найбільше коментарів, вона видалила.

Зазначимо, що Розі Гантінгтон-Вайтлі — одна з найвідоміших британських моделей, колишній «ангел» Victoria’s Secret. Вона активно співпрацює зі світовими модними та косметичними брендами. Разом із Джейсоном Стейтемом вона виховує двох дітей: 9-річного сина Джека Оскара та 4-річну доньку Ізабеллу Джеймс.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie