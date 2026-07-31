Кетрін Шварценеггер привітала свого батька Арнольда з 79-річчям і опублікувала архівні фото з ним

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — зворушливо привітала свого батька, голлівудського актора, бодібілдера та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, з 79-річчям.

На честь дня народження батька Кетрін опублікувала в Instagram серію архівних фотографій. Серед них були знімки, на яких вона зазнімкована разом з Арнольдом у різні роки. На знімках батько та донька проводять час разом, посміхаються та позують під час сімейних заходів.

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Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«З днем народження, тату. Як же нам пощастило, що ти наш… і ще більше пощастило нашим дітям, що ти їхній дідусь», — написала дівчина під публікацією.

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Також на фото Арнольд був зазнімкований разом із мамою Кетрін, своєю колишньою дружиною Марією Шрайвер, та сином Патріком.

Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Патрік Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд і Кетрін Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер та його колишня дружина Марія Шрайвер виховали чотирьох дітей — Кетрін, Крістіну, Патріка та Крістофера. У актора також є син Джозеф Баена. Незважаючи на насичену кар’єру, Шварценеггер завжди підтримував тісні стосунки зі своїми дітьми та регулярно проводить з ними час.

Нагадаємо, що раніше Кетрін Шварценеггер вийшла на прогулянку зі своїми трьома дітьми.

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