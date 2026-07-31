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- Шоу-бізнес
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Кетрін Шварценеггер привітала свого батька Арнольда з 79-річчям і опублікувала архівні фото з ним
Дівчина опублікувала цікаву серію фото в мережі.
36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — зворушливо привітала свого батька, голлівудського актора, бодібілдера та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, з 79-річчям.
На честь дня народження батька Кетрін опублікувала в Instagram серію архівних фотографій. Серед них були знімки, на яких вона зазнімкована разом з Арнольдом у різні роки. На знімках батько та донька проводять час разом, посміхаються та позують під час сімейних заходів.
«З днем народження, тату. Як же нам пощастило, що ти наш… і ще більше пощастило нашим дітям, що ти їхній дідусь», — написала дівчина під публікацією.
Також на фото Арнольд був зазнімкований разом із мамою Кетрін, своєю колишньою дружиною Марією Шрайвер, та сином Патріком.
Арнольд Шварценеггер та його колишня дружина Марія Шрайвер виховали чотирьох дітей — Кетрін, Крістіну, Патріка та Крістофера. У актора також є син Джозеф Баена. Незважаючи на насичену кар’єру, Шварценеггер завжди підтримував тісні стосунки зі своїми дітьми та регулярно проводить з ними час.
Нагадаємо, що раніше Кетрін Шварценеггер вийшла на прогулянку зі своїми трьома дітьми.