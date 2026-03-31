- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 1 хв
Знову на улюбленому байку: Арнольд Шварценеггер проїхався Лос-Анджелесом
78-річного Арнольда Шварценеггера знову заскочили за його улюбленим заняттям.
Вже багато років «залізний Арні» катається на своєму фетбайку і знову потрапив під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.
Схоже, фізичні навантаження йдуть йому на користь. Арнольд мав спортивний вигляд і був одягнений у чорні вузькі джинси та чорну куртку, а також у сонцезахисні окуляри на обличчі. На велопробіжці він був не один, за ним були помічені й інші велосипедисти.
Папараці фотографують Шварценеггера на велопрогулянках давно, ще з часів пандемії коронавірусу, тоді він сідав на байк у захисній масці.
Понад п'ять років тому Арнольд переніс операцію на серці, але його заняття спортом від цього не зменшилися.
