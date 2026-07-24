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Донька Арнольда Шварценеггера — Кетрін — вийшла на прогулянку зі своїми трьома дітьми
Зіркова родина любить проводити час на природі.
36-річна Кетрін Шварценеггер — письменниця, блогерка та авторка дитячих книжок — мама трьох дітей. Разом з актором Крісом Праттом вони виховують 6-річну доньку Лайлу, 4-річну доньку Елоїз, а також півторарічного сина Форда.
У своєму Instagram вона показала, як провела з ними час на природі. Мама з дітьми відпочивали на пляжі, годували тварин на фермі та гуляли в лісі.
«Літо треба проводити на свіжому повітрі», — написала Шварценеггер під фото.
Зазначимо, що Кетрін і Кріс, як і багато інших знаменитостей, надають перевагу збереженню приватного життя своїх дітей і вкрай рідко показують їхні обличчя на фотографіях у соціальних мережах, зазвичай прикриваючи їх стікерами або просто роблячи знімки зі спини.
Нагадаємо, що раніше Кетрін Шварценеггер опублікувала фото зі свого весілля на честь його 7-ї річниці.