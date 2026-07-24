ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

В Україні змінили правила запису в електронну чергу — як це зробити тепер

В Україні стала доступна нова опція верифікації для запису в електронну чергу — через BankID.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
В Україні змінили правила запису в електронну чергу — як це зробити тепер

© ТСН.ua

Записатися до електронної черги в ДП «Документ» можна без застосунку «Дія». На сьогодні доступна опція запису в електронну чергу через BankID.

Відповідно потрібно закачати застосунок банку і пройти там верифікацію навіть з допомогою паспорта книжечки та ідентифікаційного номеру. Потім зареєструвати на мобільний номер. Після цього буде доступною опція реєстрації.

Після успішного завершення процедури користувач зможе продовжити запис і вибрати доступні дату та час.

Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі. Раніше для бронювання місця користувач обирав центр, послугу, дату та час прийому, після чого підтверджував запис за номером телефону.

Навіщо це потрібно: нова система має назавжди усунути можливість спекуляцій з талонами та зробити доступ до послуг прозорим.

Варто зауважити також, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн.

Раніше у ДПСУ пояснили, як отримати штамп про перетин кордону.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie