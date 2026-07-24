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Записатися до електронної черги в ДП «Документ» можна без застосунку «Дія». На сьогодні доступна опція запису в електронну чергу через BankID.

Відповідно потрібно закачати застосунок банку і пройти там верифікацію навіть з допомогою паспорта книжечки та ідентифікаційного номеру. Потім зареєструвати на мобільний номер. Після цього буде доступною опція реєстрації.

Після успішного завершення процедури користувач зможе продовжити запис і вибрати доступні дату та час.

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Перевірка відбуватиметься безпосередньо під час бронювання місця в електронній черзі. Раніше для бронювання місця користувач обирав центр, послугу, дату та час прийому, після чого підтверджував запис за номером телефону.

Навіщо це потрібно: нова система має назавжди усунути можливість спекуляцій з талонами та зробити доступ до послуг прозорим.

Варто зауважити також, що отримати безкоштовну консультацію щодо процедури оформлення документів можна онлайн.

Раніше у ДПСУ пояснили, як отримати штамп про перетин кордону.

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