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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Вибухівка у бургері McDonald’s: на блокпосту під Черніговом дівчина намагалася підірвати військових

На виїзді з Чернігова дівчина під приводом подяки передала військовим на блокпосту пакети з фастфудом, у яких виявився саморобний вибуховий пристрій — диверсантку вже затримала СБУ.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Блокпост

Блокпост / © Київська міська військова адміністрація

Доповнено додатковими матеріалами

На одному з блокпостів на виїзді з Чернігова у напрямку Києва нещодавно трапився надзвичайний інцидент. До блокпосту під’їхала дівчина, яка під приводом допомоги та вдячності військовим передала кілька пакетів з їжею з McDonald’s. Після цього вона поїхала далі.

Утім, військовослужбовці діяли відповідно до чинних інструкцій і оперативно перемістили пакети на безпечну відстань від людей і безпосередньо блокпосту. Саме ці дії врятували життя особового складу. Адже наслідки могли бути трагічними, оскільки у переданих пакетах був саморобній вибуховий пристрій, схований у бургері.

У пресслужбі Управління СБУ в Чернігівській області повідомили ТСН.ua, що цю особу затримали.

«СБУ спільно з Нацполіцією та прокуратурою затримали особу, яка на одному з блокпостів у Чернігові намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, замасковану під бургер із McDonald’s», — розповіли нам в ексклюзивному коментарі.

В Управлінні СБУ в Чернігівській області уточнили, що зараз слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури проводять необхідні процесуальні заходи.

«Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру. Деталі буде повідомлено згодом», — підсумували у спецслужбі.

Нагадаємо, в Одесі викрили та затримали зловмисницю, яка готувала серію терактів за вказівкою російських спецслужб. 19-річна мешканка Чернівців, завербована через месенджер, намагалася підірвати вантажівку з обладнанням для місцевого об’єкта критичної інфраструктури.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
5802
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