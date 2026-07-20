Підірвали ТЦК в прямому ефірі: виконавці кривавого теракту через рік отримали вирок

Довічне та 15 років тюрми: суд жорстко покарав агентів РФ за вибух біля військкомату / © ТСН.ua

Реклама

Суд виніс суворий вирок двом виконавцям резонансного теракту біля районного ТЦК та СП у Кам’янці-Подільському, який стався на початку минулого року.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Деталі справи

Правоохоронці нагадали, що наприкінці січня 2025 року чоловіки встановили зв’язок із куратором російських спецслужб через Telegram та погодилися виконувати його завдання за гроші.

Реклама

19-річний засуджений, який на той момент був неповнолітнім, спочатку підпалив трансформаторну підстанцію як «тестове» завдання, а згодом виготовив вибухівку із дистанційним керуванням, доправив його до Кам’янця-Подільського та залишив у схованці.

35-річний «компанйон» провів розвідку біля районного ТЦК, забрав вибухівку та, побоюючись за власне життя, передав її через кур’єра.

Бідолашний кур’єр своєю чергою не знав, що в наплічнику знаходиться вибуховий пристрій.

5 лютого 2025 року, коли кур’єр прибув до будівлі військового об’єкта, куратор дистанційно активував вибухівку. Один із виконавців забезпечував онлайн-трансляцію наслідків теракту для спецслужб РФ.

Реклама

Унаслідок вибуху 51-річний кур’єр загинув, ще семеро людей дістали поранення. Обох виконавців затримали вже наступного дня.

Як покарали агентів РФ

Суд визнав їх винними у державній зраді, терористичному акті, що призвів до загибелі людини, та незаконному поводженні зі зброєю і вибуховими речовинами. Крім того, 35-річного чоловіка засуджено за незаконне зберігання психотропної речовини, а 19-річного — за незаконне виготовлення вибухового пристрою.

35-річного чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, а 19-річного парубка — до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що 5 лютого 2025 року у Кам’янці-Подільському Хмельницької області біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Одна людина загинула і ще 7 були поранені.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ХТО ОРГАНІЗУВАВ ВИБУХ БІЛЯ ТЦК у Кам’янці-Подільському: ТЕРМІНОВІ ПОДРОБИЦІ!

Новини партнерів