У самому центрі Рівного готували теракт: вибухівка була замаскована в каструлі

Агент РФ

У Рівному затримали агента Росії, який заклав саморобний вибуховий пристрій поблизу кав’ярні у центральному парку міста. Зловмисника схопили «на гарячому» — одразу після того, як він залишив вибухівку та намагався втекти з місця події.

Про це повідомляє СБУ.

Замаскована вибухівка

Що відомо про агента РФ

За даними слідства, виконавцем був наркозалежний мешканець Житомира, якого завербували російські спецслужби через Telegram. Чоловік шукав швидкий заробіток, щоб отримати гроші на «дозу». Він погодився виконати завдання окупантів.

Так, агента відправили до Рівного, де він оселився в орендованій квартирі. За інструкціями російських кураторів там виготовив саморобний вибуховий пристрій. Вибухівку він замаскував у каструлі та начинив гайками, щоб посилити уражаючу дію.

Після закладання пристрою окупанти планували дистанційно активувати його дзвінком на мобільний телефон, прикріплений до бомби. Щоб не викликати підозр, під час руху до місця теракту зловмисник одягнув військову форму.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служба безпеки України повідомили затриманому про підозру у пособництві в підготовці терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових пристроїв. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ зірвала подвійний теракт у Києві. Затримано іноземця, який планував підривати автомобіль українського військового, а другу вибухівку — під час прибуття рятувальників. Він обладнав СВП мобільними телефонами для дистанційного підриву. Підозрюваному оголосили про підозру у підготовці теракту. Ймовірно, він проведе за гратами понад десять років.