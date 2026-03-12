Керол Міддлтон / © Getty Images

Учора мама принцеси Уельської — Керол — відвідала «Жіночий день» Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнема, склавши компанію королеві Каміллі, принцесі Анні та Зарі Тіндалл.

Керол Міддлтон і Майк Тіндалл / © Getty Images

71-річна Керол Міддлтон була одягнена цього дня в пальто Really Wild Clothing, взута у високі коричневі чоботи Russell & Bromley, на голові у неї був капелюх-федора Russell & Bromley, що належить її доньці Кейт, прикрашений хутряною стрічкою і хутряний воріт на шиї.

Принц Вільям і принцеса Кейт у цьому самому капелюсі / © Getty Images

В руках Міддлтон тримала сумку Birkin Hermes із страусиної шкіри із золотою фурнітурою, вартістю 42 500 доларів.

Фото janefinds.com

Сумка 2022 року, виготовлена ​​вручну з найкращої страусиної шкіри, відомої своєю характерною текстурою в горошок та міцністю. «Колір сумки випромінює класичну, стриману вишуканість, а розкішна золота фурнітура додає нотку позачасового гламуру, створюючи разючий контраст, одночасно сміливий і класичний», — заявляє бренд.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Раніше ми розповідали про улюблені сумки Керол Міддлтон, з якими вона з’являлася у світському суспільстві в той чи інший період. Сумки Birkin серед них не було, тож це, ймовірно, новинка.