Суспільство
84
1 хв

Новинка в гардеробі: мама принцеси Уельської сходила на перегони в капелюсі доньки і з сумкою Birkin за 42 тисячі доларів

У гардеробі Керол Міддлтон з’явилася улюблена багатьма знаменитостями сумка Hermes.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон / © Getty Images

Учора мама принцеси Уельської — Керол — відвідала «Жіночий день» Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнема, склавши компанію королеві Каміллі, принцесі Анні та Зарі Тіндалл.

Керол Міддлтон і Майк Тіндалл / © Getty Images

Керол Міддлтон і Майк Тіндалл / © Getty Images

71-річна Керол Міддлтон була одягнена цього дня в пальто Really Wild Clothing, взута у високі коричневі чоботи Russell & Bromley, на голові у неї був капелюх-федора Russell & Bromley, що належить її доньці Кейт, прикрашений хутряною стрічкою і хутряний воріт на шиї.

Принц Вільям і принцеса Кейт у цьому самому капелюсі / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт у цьому самому капелюсі / © Getty Images

В руках Міддлтон тримала сумку Birkin Hermes із страусиної шкіри із золотою фурнітурою, вартістю 42 500 доларів.

Фото janefinds.com

Фото janefinds.com

Сумка 2022 року, виготовлена ​​вручну з найкращої страусиної шкіри, відомої своєю характерною текстурою в горошок та міцністю. «Колір сумки випромінює класичну, стриману вишуканість, а розкішна золота фурнітура додає нотку позачасового гламуру, створюючи разючий контраст, одночасно сміливий і класичний», — заявляє бренд.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Раніше ми розповідали про улюблені сумки Керол Міддлтон, з якими вона з’являлася у світському суспільстві в той чи інший період. Сумки Birkin серед них не було, тож це, ймовірно, новинка.

84
