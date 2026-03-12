- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- 84
- 1 хв
Новинка в гардеробі: мама принцеси Уельської сходила на перегони в капелюсі доньки і з сумкою Birkin за 42 тисячі доларів
У гардеробі Керол Міддлтон з’явилася улюблена багатьма знаменитостями сумка Hermes.
Учора мама принцеси Уельської — Керол — відвідала «Жіночий день» Челтнемського фестивалю на іподромі Челтнема, склавши компанію королеві Каміллі, принцесі Анні та Зарі Тіндалл.
71-річна Керол Міддлтон була одягнена цього дня в пальто Really Wild Clothing, взута у високі коричневі чоботи Russell & Bromley, на голові у неї був капелюх-федора Russell & Bromley, що належить її доньці Кейт, прикрашений хутряною стрічкою і хутряний воріт на шиї.
В руках Міддлтон тримала сумку Birkin Hermes із страусиної шкіри із золотою фурнітурою, вартістю 42 500 доларів.
Сумка 2022 року, виготовлена вручну з найкращої страусиної шкіри, відомої своєю характерною текстурою в горошок та міцністю. «Колір сумки випромінює класичну, стриману вишуканість, а розкішна золота фурнітура додає нотку позачасового гламуру, створюючи разючий контраст, одночасно сміливий і класичний», — заявляє бренд.
Раніше ми розповідали про улюблені сумки Керол Міддлтон, з якими вона з’являлася у світському суспільстві в той чи інший період. Сумки Birkin серед них не було, тож це, ймовірно, новинка.