Трендові сумки 2026 року: Андре Тан розповів, які моделі знову вийдуть у топ і здивують навесні

Андре Тан

Сумки-косметички

Ця модель сумок залишається у тренді вже не перший рік і точно буде популярною і 2026-го. Вони додають елегантності та мають дуже розкішний вигляд.

Сумки з фермуаром

Така сумка додає класики та стилю до будь-якого образу.

Вінтажні сумки

Сумки в ретро-стилі або перевипуски старих моделей брендів не виходять з моди. Вони додають нотки ностальгії та будуть в тренді не лише цієї весни, а й наступних сезонів.

Сумки-мішечки

Мінімалістичні або з акцентами, вони сучасні та гарні. Особливо цікавий вигляд сумка-мішечок має з китицями, які, до речі, є одним із трендів цього року.

Клатчі

Як варіанти з гладенької тканини, так і текстуровані або з принтами — зебра, гепард чи леопард. Така сумка точно зробить будь-який образ яскравим і стильним та приверне увагу до деталей.