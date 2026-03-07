Лінива піца з духовки tiktok.com_@aytens__kitchen

Піца давно стала однією з найпопулярніших страв у світі. Її готують у сотнях варіацій — від класичної неаполітанської до сучасних домашніх експрес-версій. Саме до таких швидких рецептів належить цей варіант, про який розповіли на сторінці Aytens Kitchen.

Її особливість — у тісті. Воно більше схоже на млинцеве, ніж на класичне дріжджове. Завдяки цьому страва виходить ніжною, тонкою та дуже легкою, а процес приготування займає значно менше часу.

Інгредієнти

Для тіста

молоко 2 склянки

яйця 2 шт.

борошно 2 склянки

сіль 1 ч. л

Для начинки

суджук або інша копчена ковбаса

зелений гострий перець

червоний солодкий перець

петрушка

твердий сир

помідор

Це базовий варіант, який легко адаптувати. Наприклад, можна додати гриби, оливки, кукурудзу чи навіть куряче філе.

Приготування

У великій мисці змішайте молоко, яйця, борошно та сіль. Консистенція повинна нагадувати рідке млинцеве тісто. Важливо добре перемішати масу, щоб не залишилося грудочок. Застеліть деко пергаментом і рівномірно вилийте тісто. Воно повинно розподілитися тонким шаром по всій поверхні. Зверху посипте нарізану невеликими шматочками ковбасу, перець та зелень. Потім рівномірно розподіліть тертий сир і викладіть кружечки помідорів. Поставте деко ц духовку, розігріту до 200°C, і випікайте приблизно 20–25 хв, поки поверхня не стане рум’яною та апетитною. Після випікання дайте піці 5 хв постояти. Це допоможе основі стабілізуватися та зробить нарізання значно простішим.

Поради

Не перевантажуйте начинкою. Якщо інгредієнтів буде занадто багато, тісто може залишитися сируватим.

Використовуйте ароматний сир. Саме він формує головний смаковий акцент.

Додавайте свіжу зелень наприкінці. Це зробить аромат насиченішим.

Лінива піца — це доказ того, що смачна домашня кухня не обов’язково має бути складною. Лише кілька інгредієнтів, проста технологія та трохи кулінарного натхнення і на вашому столі з’являється страва, яка легко може стати новим фаворитом родини.