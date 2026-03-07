ТСН у соціальних мережах

676
1 хв

Курс валют на суботу, 7 березня: скільки коштує долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 6 березня.

Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 7 березня. Долар зріс на 9 коп. Євро додав 7 коп. Водночас злотий зменшився на 2 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,80 грн

Курс євро

  • 1 євро — 50,90 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,91 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на 9 березня. Іноземна валюта втратить у ціні. Зокрема, євро - 36 коп.

676
