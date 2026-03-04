Вартість бензину б’є рекорди: експерт спрогнозував, до якої позначки можуть зрости ціни

АЗС. / © Pixabay

В Україні на АЗС ціни на бензин та дизель можуть злетіти до 100-150 грн за літр. Втім, через кілька місяців після повноцінного відновлення судноплавства Ормузькою протокою відкотитися до 80 грн.

Про це заявив паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в коментарі «УНІАН».

«Може долетіти і до 100-150 грн, якщо Ормузьку протоку не відкриють. Але, я думаю, що США та ЄС в такому разі будуть продавати нафту зі стратегічних резервів, і ціна зупиниться на 100 грн», — висловився він.

Експерт наголосив, що нинішнє зростання цін на паливо рекордне, а темпи зростання — максимальні. За його словами, навіть за часів паливної кризи «такого зростання цін не було».

Льоушкін наголосив, що гуртові ціни на бензин та дизель вже сягають 68-70 грн за літр. Ба більше — частина гуртових продавців не поспішають продавати пальне, бо вважають, що підвищення вартості триватиме.

«За останню добу вартість палива зросла на три гривні. Який сенс їм продавати його сьогодні, якщо вони впевнені, що ціна зросте», — пояснив він.

Експерт заявляє, що зараз в Україні немає дефіциту ні бензину, ні дизелю, але вартість пального на АЗС зростають. Він пояснив, що до формули розрахунку ціни входить нафта, що суттєво здорожчала, та газойль, вартість якого 2 березня оновила дворічний рекорд. Причиною стрімкого зростання котирувань газойлю є перекриття Ормузької протоки, до якого були готові далеко не всі НПЗ.

«Випав обсяг бензину та дизелю, який Європа отримувала з Саудівської Аравії. Випали заводи, які налаштовані на роботу на нафті з Близького Сходу. А для переналаштування НПЗ на іншу нафту потрібно 5-6 місяців», — пояснює Льоушкін.

Після повноцінного відновлення судноплавства, ціни на бензин та дизель поступово впадуть до 80 грн. Втім, каже експерт, на повернення до колишніх цін розраховувати не варто.

Зростання цін на бензин

Через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні за останні дві доби вартість бензину також раптово злетіла. Директор «Консалтингової групи „А-95“ Сергій Куюн пояснив, що поточне підняття цін не є характерним для цього періоду року і зумовлене виключно «близькосхідним фактором».

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин. Депутат наголосив, що уже звернувся до керівника Антимонопольного комітету щодо ситуації на паливному ринку.

