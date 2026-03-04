ТСН у соціальних мережах

Кайлі Дженнер показала яйця, які знесли її кури

Виявляється, у будинку відомої інфлюенсерки є курник.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Якщо ви думаєте, що серед знаменитостей розводять курей тільки ексфутболіст Девід Бекхем і король Чарльз III, ви помиляєтеся. 28-річна Кайлі Дженнер — учасниця відомого реаліті-шоу й успішна бізнесвумен — має на території свого маєтку за 36 млн доларів у Лос-Анджелесі курник, перша курка в якому з’явилася ще 2017 року.

У своєму Instagram зірка стала рідко показувати своїх курей, проте іноді робить виняток. Кайлі показала, скільки яєць знесли її птахи.

Курник Кайли Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Поруч із курником ростуть кущі чорниці, на врожай якої, судячи з підпису, Кайлі дуже чекає.

Сад Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Сад Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Нагадаємо, раніше ми писали, що мода на вирощування курей уже захопила всю Британію. Люди намагаються розводити різні породи та птахів, які несуться різнокольоровими, бажано блакитними, яйцями.

