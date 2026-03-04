- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 2 хв
Вікторія Бекхем поділилася зворушливими дитячими знімками сина Брукліна, який відмовляється з нею спілкуватися
Вікторія Бекхем опублікувала привітання своєму відчуженому сину Брукліну, якому 4 березня виповнюється 27 років.
Через півтора місяця після того, як Бруклін публічно зрікся зв'язків зі своєю родиною, його мама Вікторія опублікувала фотографії сина у своєму блогу в Instagram і привітала його з днем народження.
На одній зі світлин Вікі, її чоловіка Девіда Бекхема та їхнього первістка Брукліна зазнімковано в басейні.
«З днем народження, Бруклін, ми тебе дуже любимо», — написала Вікторія, а потім виклала фотографію, на якій вона кружляє маленького сина на руках і вони обоє сміються, додавши у підпису до знімку кілька червоних сердець.
Батько Брукліна — Девід — також поділився дитячим фото Брукліна і зазначив свою дружину Вікторію в пості, використавши дитяче прізвисько свого сина Бастер, написавши: «Сьогодні 27. З днем народження, Баст! Ми тебе любимо!x».
Зазначимо, зараз Бруклін проживає у Сполучених Штатах зі своєю дружиною, актрисою Ніколою Пельтц, і нещодавно у своїй скандальній заяві в Instagram хлопець висловив своє бажання дистанціюватися від родини.
У січні, звертаючись до своїх підписників у соціальних мережах, він заявив, що його батьки намагалися зруйнувати його шлюб і завжди ставили публічний імідж вище за сімейні стосунки. Після цього жінки з усього світу писали слова підтримки Вікторії Бекхем, розуміючи, що вона відчуває як мати. Очевидно, Вікторія не здається і сподівається, що їхні стосунки з Брукліном рано чи пізно налагодяться.