- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 400
- Час на прочитання
- 1 хв
Девід Бекхем після скандальних звинувачень старшого сина і відмови спілкуватися звернувся до нього
Футболіст не зміг проігнорувати свято свого первістка.
Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем після скандальних звинувачень старшого сина Брукліна і його різкої відмови спілкуватися публічно звернувся до нього.
Спортсмен не зміг проігнорувати родинне свято. Річ у тім, що Бруклін 4 березня святкує день народження. Первістку Бекхемів виповнюється вже 27 років. І хоч Бруклін відрікся від зіркових батьків та просив про нього не згадувати ані на публіці, ані в соцмережах, Девід не зміг виконати цю вимогу.
Футболіст опублікував в Instagram-stories архівні фото з сином. На першому знімку були зображені Девід, Вікторія та Бруклін, який ще був зовсім маленьким. На іншій світлині спортсмен позував вже з підрослим сином. Як зазначив Бекхем, вони всією родиною люблять Брукліна, попри все.
"Сьогодні (4 березня – прим. ред.) 27. З днем народження! Ми любимо тебе", - звернувся до сина футболіст.
Зазначимо, торік у родині Бекхемів розгорівся серйозний скандал. Первісток подружжя став уникати батьків, братів та сестру. А наприкінці січня цього року Бруклін видав низку скандальних звинувачень. Старший син Бекхемів дав зрозуміти, що відрікся від родини, оскільки вони нібито не прийняли його дружину, американську акторку Ніколу Пельтц.