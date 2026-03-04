Девід Бекхем після скандальних звинувачень старшого сина і відмови спілкуватися звернувся до нього

Девід та Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © Associated Press

Реклама

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем після скандальних звинувачень старшого сина Брукліна і його різкої відмови спілкуватися публічно звернувся до нього.

Спортсмен не зміг проігнорувати родинне свято. Річ у тім, що Бруклін 4 березня святкує день народження. Первістку Бекхемів виповнюється вже 27 років. І хоч Бруклін відрікся від зіркових батьків та просив про нього не згадувати ані на публіці, ані в соцмережах, Девід не зміг виконати цю вимогу.

Футболіст опублікував в Instagram-stories архівні фото з сином. На першому знімку були зображені Девід, Вікторія та Бруклін, який ще був зовсім маленьким. На іншій світлині спортсмен позував вже з підрослим сином. Як зазначив Бекхем, вони всією родиною люблять Брукліна, попри все.

Реклама

Девід та Вікторія Бекхеми з сином Брукліном / © instagram.com/davidbeckham

"Сьогодні (4 березня – прим. ред.) 27. З днем народження! Ми любимо тебе", - звернувся до сина футболіст.

Девід Бекхем із сином Брукліном / © instagram.com/davidbeckham

Зазначимо, торік у родині Бекхемів розгорівся серйозний скандал. Первісток подружжя став уникати батьків, братів та сестру. А наприкінці січня цього року Бруклін видав низку скандальних звинувачень. Старший син Бекхемів дав зрозуміти, що відрікся від родини, оскільки вони нібито не прийняли його дружину, американську акторку Ніколу Пельтц.