Яке завтра, 4 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 4 березня, Всесвітній день інженерії. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Герасима, що в Йордані. До Нового року залишилося 303 дні.

Яке свято 4 березня 2026 року

Яке свято 4 березня 2026 року / © ТСН

4 березня 2026 року — середа. 1469-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

4 березня віряни святкують День пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані / © pexels.com

Завтра, 4 березня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Герасима, що в Йордані. Подвижник V століття, один із найвідоміших пустельників Палестини. Народився в Лікії (Мала Азія), а згодом оселився в Йорданській пустелі, де заснував монастир поблизу річки Йордан. Він прославився суворим аскетичним життям, глибокою молитвою та мудрим духовним наставництвом братії. За переданням, святий приручив лева, вийнявши з його лапи колючку. Відтоді лев служив йому до самої смерті, що стало символом лагідності й святості подвижника. Преподобний Герасим відійшов до Господа близько 475 року.

4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інженерії / © pexels.com

4 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день інженерії. Свято проголошене ЮНЕСКО 2019 року з метою підкреслити роль інженерів у досягненні Цілей сталого розвитку ООН. Саме інженерія допомагає поєднати науку, інновації та практичні рішення для добробуту суспільства. Цей день нагадує: інженерія — це не лише про техніку, а й про відповідальність за майбутнє планети.

4 березня Всесвітній день проти сексуальної експлуатації / © pexels.com

Також 4 березня Всесвітній день проти сексуальної експлуатації. Його мета — привернути увагу до проблеми сексуальної експлуатації, торгівлі людьми та насильства, що порушують гідність і права людини. Найбільше страждають жінки та діти, однак жертвами можуть ставати люди будь-якого віку й статі. Цей день нагадує: гідність людини — не товар. Захист свободи, безпеки й права на життя без насильства є спільною відповідальністю держави та суспільства.

4 березня Міжнародний день індустрії скрапбукінгу / © pexels.com

А ще 4 березня Міжнародний день індустрії скрапбукінгу. Свято присвячене розвитку творчої галузі, що об’єднує виробників матеріалів, дизайнерів, майстрів і всіх поціновувачів мистецтва збереження спогадів. Скрапбукінг — це створення авторських альбомів, листівок і декоративних композицій із фотографій, паперу, вирізок, стрічок та інших елементів декору. Це спосіб не просто зберегти світлини, а оформити історію життя — родинну, подорожню чи особисту.

4 березня святкують Міжнародний день ігрових майстрів / © pexels.com

4 березня святкують Міжнародний день ігрових майстрів. Це свято присвячене людям, які створюють та проводять рольові ігри — майстрів ігрових світів, сюжетів та пригод, відомих у настільних іграх і RPG. Цей день нагадує, що рольові ігри — це не лише розвага, а й мистецтво створювати світи, де кожен гравець стає частиною великої історії.

4 березня Всесвітній день боротьби з ожирінням / © pexels.com

Також 4 березня Всесвітній день боротьби з ожирінням. Мета цього дня — привернути увагу до глобальної проблеми ожиріння, його наслідків для здоров’я та важливості профілактики. Ожиріння підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, деяких видів раку та знижує якість життя. Виникає через дисбаланс між калоріями та витратами енергії, а також через малорухливий спосіб життя й неправильне харчування.

4 березня День народження мікрофона / © pexels.com

А ще 4 березня День народження мікрофона. Це свято присвячене важливому технічному винаходу, який змінив комунікації, музику, радіо та телебачення. Перший робочий мікрофон створив у 1876–1877 роках Александр Грейам Белл для покращення роботи телефону. Згодом мікрофон розвивався: з’явилися динамічні, конденсаторні, студійні та бездротові моделі, що стали незамінними в музичній індустрії, радіо, кіно та онлайн-трансляціях.

