- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 314
- Час на прочитання
- 1 хв
Сліди рідкісного хижака знайшли під час обстеження нацпарку на Одещині: хто це був
Під час обстеження території Нижньодністровського національного природного парку екологи виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.
Під час обстеження Біляївської дільниці Нижньодністровський національний природний парк працівники виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.
Про це повідомляє пресслужба природного парку.
Через обережний та прихований спосіб життя цих тварин їхню присутність найчастіше встановлюють саме за характерними відбитками лап на снігу або вологому ґрунті. Цього разу сліди підтвердили, що норка європейська мешкає на території парку.
Фахівці наголошують, що подібні знахідки є важливим свідченням збереження природних екосистем. Наявність червонокнижного виду вказує на те, що умови довкілля залишаються придатними для існування вразливих тварин.
Нагадаємо, раніше в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.
Раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.
Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.