ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

Сліди рідкісного хижака знайшли під час обстеження нацпарку на Одещині: хто це був

Під час обстеження території Нижньодністровського національного природного парку екологи виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сліди норки європейської

Сліди норки європейської / © Фото із соціальних мереж

Під час обстеження Біляївської дільниці Нижньодністровський національний природний парк працівники виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомляє пресслужба природного парку.

Норка європейська. / © Фото з відкритих джерел

Норка європейська. / © Фото з відкритих джерел

Через обережний та прихований спосіб життя цих тварин їхню присутність найчастіше встановлюють саме за характерними відбитками лап на снігу або вологому ґрунті. Цього разу сліди підтвердили, що норка європейська мешкає на території парку.

Фахівці наголошують, що подібні знахідки є важливим свідченням збереження природних екосистем. Наявність червонокнижного виду вказує на те, що умови довкілля залишаються придатними для існування вразливих тварин.

Нагадаємо, раніше в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.

Раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie