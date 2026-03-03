Сліди рідкісного хижака знайшли під час обстеження нацпарку на Одещині: хто це був

Сліди норки європейської / © Фото із соціальних мереж

Реклама

Під час обстеження Біляївської дільниці Нижньодністровський національний природний парк працівники виявили сліди норки європейської — рідкісного виду, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомляє пресслужба природного парку.

Норка європейська. / © Фото з відкритих джерел

Через обережний та прихований спосіб життя цих тварин їхню присутність найчастіше встановлюють саме за характерними відбитками лап на снігу або вологому ґрунті. Цього разу сліди підтвердили, що норка європейська мешкає на території парку.

Реклама

Фахівці наголошують, що подібні знахідки є важливим свідченням збереження природних екосистем. Наявність червонокнижного виду вказує на те, що умови довкілля залишаються придатними для існування вразливих тварин.

Нагадаємо, раніше в зоні відчуження помітили орябка лісового — одного з рідкісних лісових птахів Євразії. Вид перебуває під охороною та є малопомітним у природі.

Раніше у Черкаській області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Також у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.