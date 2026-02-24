В Україні помітили рідкісну білу синицю: який вигляд вона має (фото)

Червонокнижна біла синиця / Фото: Анна Алабіна

У Золотоніському районі Черкаської області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Про це повідомив директор ННІ природничих та аграрних наук Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Максим Гаврилюк у коментарі виданню «18000».

За його словами, в Україні нараховують орієнтовно до десяти пар цього виду. Біла синиця має характерне біло-синє оперення, майже білу голову, сині крила та хвіст, а також виразні сині смуги біля ока і на крилах. Це тайговий птах, гніздовий ареал якого простягається вузькою смугою лісової зони Євразії. Для гніздування вид обирає чагарники та ліси з густим підліском, належить до зимувальних.

За розмірами біла синиця менша за велику і приблизно дорівнює блакитній — важить близько 15 грамів. Живиться переважно комахами, їхніми личинками та лялечками, а взимку за їх відсутності переходить на насіння. Поживу шукає в кронах дерев, кущах, траві та тріщинах кори й навіть розщеплює жорсткі стебла очерету та зонтичних рослин, щоб дістатися до личинок.

