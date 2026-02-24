ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

В Україні помітили рідкісну білу синицю: який вигляд вона має (фото)

В Україні популяція виду обмежується приблизно десятьма парами.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Червонокнижна біла синиця. Фото: Анна Алабіна

Червонокнижна біла синиця / Фото: Анна Алабіна

У Золотоніському районі Черкаської області сфотографували білу синицю — одного з найрідкісніших птахів України, занесеного до Червоної книги. Побачити представника цього тайгового виду тут — справжнє диво, адже більшість особин мешкають на Волині.

Про це повідомив директор ННІ природничих та аграрних наук Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Максим Гаврилюк у коментарі виданню «18000».

За його словами, в Україні нараховують орієнтовно до десяти пар цього виду. Біла синиця має характерне біло-синє оперення, майже білу голову, сині крила та хвіст, а також виразні сині смуги біля ока і на крилах. Це тайговий птах, гніздовий ареал якого простягається вузькою смугою лісової зони Євразії. Для гніздування вид обирає чагарники та ліси з густим підліском, належить до зимувальних.

За розмірами біла синиця менша за велику і приблизно дорівнює блакитній — важить близько 15 грамів. Живиться переважно комахами, їхніми личинками та лялечками, а взимку за їх відсутності переходить на насіння. Поживу шукає в кронах дерев, кущах, траві та тріщинах кори й навіть розщеплює жорсткі стебла очерету та зонтичних рослин, щоб дістатися до личинок.

Нагадаємо, раніше у Криворізькому районі на Дніпропетровщині помітили луня польового — рідкісного представника родини яструбових, який має охоронний статус в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie