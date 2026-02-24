“Укренерго” анонсувало масштабні відключення світла: де та коли діятимуть графіки

Відключення світла в Україні у середу, 25 лютого

У середу, 25 лютого, у більшості регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Для промислових споживачів також діятимуть графіки обмеження потужності.

Про це повідомляє «Укренерго».

Причини знеструмлень та пошук графіків

Головною причиною повернення до жорстких обмежень електропостачання стали руйнівні наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру, тому енергетична система потребує балансування та стабілізації.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — наголошують в компанії.

Також графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Ощадливе споживання електроенергії

Фахівці також звертаються до всіх громадян із наполегливим проханням споживати електроенергію максимально ощадливо в ті години, коли вона з’являється за графіком.

Розумне використання потужних електроприладів допоможе уникнути додаткового навантаження на пошкоджені мережі та дасть змогу енергетикам швидше проводити необхідні ремонтні роботи.

