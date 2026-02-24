- Дата публикации
"Укрэнерго" анонсировало масштабные отключения света: где и когда будут действовать графики
В большинстве регионов Украины в течение всех суток 25 февраля будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов энергообъектов.
В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применять графики почасовых отключений света . Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Причины обесточений и поиск графиков
Главной причиной возвращения к жестким ограничениям электроснабжения стали разрушительные последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты. Враг продолжает уничтожать критическую инфраструктуру, поэтому энергетическая система нуждается в балансировке и стабилизации.
«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают в компании.
Также графики отключений для всех очередей публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Экономное потребление электроэнергии
Специалисты также обращаются ко всем гражданам с упорной просьбой потреблять электроэнергию максимально бережно в те часы, когда она появляется по графику.
Разумное использование мощных электроприборов поможет избежать дополнительной нагрузки на поврежденные сети и позволит энергетикам быстрее производить необходимые ремонтные работы.
Напомним, Словакия угрожает "выключить рубильник" Украине. В «Укрэнерго» объяснили, останемся ли мы без света из-за демарша словацкого премьера Фицо.