Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в одной из областей — что известно о последствиях

Россия продолжает удары по газодобывающей инфраструктуре. В Харьковской области зафиксировано повреждение объекта «Нафтогаза».

Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в одной из областей — что известно о последствиях

Российские войска продолжают обстрелы газовой инфраструктуры Украины Фото Нафтогаз

В течение суток 24 февраля российские войска совершают очередную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины. В этот раз под удар дронов попал один из производственных объектов в Харьковской области.

Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

По предварительным данным, зафиксированы повреждения, работу объекта пришлось приостановить. Атака продолжается.

«В течение всех суток 24 февраля россия в очередной раз атакует газодобывающую инфраструктуру Группы "Нафтогаз". На этот раз удары нанесены по объекту в Харьковской области с применением дронов», — сказал он.

В компании сообщили, что после отбоя воздушной тревоги специалисты вместе со спасателями ГСЧС начнут работы по ликвидации последствий обстрела и оценке масштабов разрушений.

Атаки РФ на газодобывающую инфраструктуру Украины

С начала 2026 года это уже 26 атака российских войск на инфраструктуру Группы «Нафтогаз».

Напомним, в ночь на 8 февраля на Полтавщине Россия также атаковала объекты «Нафтогаза».

Ранее, 27 января, Россия атаковала объект Группы «Нафтогаз» на западе Украины. Там вспыхнул пожар. Чтобы защитить людей и предотвратить загрязнение окружающей среды, на объекте были немедленно остановлены все технологические процессы.

