На Тернопільщині чоловік вигадав, як cкуповуватись у супермаркеті і не платити

Чоловік вигадав, як скуповуватись у магазині і не платити / © Pexels

Реклама

На Тернопільщині засудили чоловіка, який скуповувався у магазині і не платив. Чоловік набирав повні кошики товарів, приносив їх до каси самообслуговування, але частину речей «забував» сканувати. За три візити він виніс техніки та косметики на майже 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.

Як чоловік скуповувася у магазині і не платив

Як встановив Чортківський районний суд, зловмисник діяв за одним сценарієм. Він приходив до магазину, обирав потрібні речі та йшов до каси самообслуговування. Щоб не привертати уваги охорони, він чесно оплачував кілька дешевих позицій, а решту — ховав до пакунків без оплати.

Реклама

12 грудня: виніс товарів на 4 477 грн . Серед вкраденого — навушники, два тримери для волосся, швабра, безліч шампунів та засобів гігієни.

19 грудня: цього разу кошик поповнився на 3 900 грн . Чоловік привласнив автомобільний компресор, портативну колонку та цілу мультипіч Liberton .

23 грудня: став «рекордним» заходом. Зловмисник викрав пилосос, блендер, ще одну мультипіч (цього разу марки Rotex), міксер та кухонне начиння. Загальна сума збитків за цей день склала 8 469 грн.

Асортимент вкраденого вражає своєю різноманітністю. Окрім дорогої побутової техніки, чоловік прихопив:

шість скляних рельєфних келихів для шампанського;

набори зубних паст та щіток;

кондиціонери для прання та міцелярну воду;

навіть харчову плівку та різдвяний декор (свічку з підсвіткою).

Загальна сума збитків, заподіяних магазину, склала 16 847 гривень 48 копійок.

Вирок суду: штраф замість тюрми

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину та щиро розкаявся. З'ясувалося, що чоловік раніше не мав проблем із законом, має на утриманні малолітню дитину та вже встиг повністю відшкодувати магазину всі збитки.

Враховуючи ці обставини, суд вирішив не відправляти чоловіка за ґрати, хоча стаття 185 ч. 4 (крадіжка в умовах воєнного стану) передбачає суворе покарання.

Реклама

Рішення суду:

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу — 25 500 гривень .

Також він має сплатити майже 5 000 гривень за проведення судових експертиз.

Цікаво, що вилучені речові докази — мультипіч та колонку — суд постановив повернути власнику (крадію), оскільки збитки за них уже були відшкодовані магазину грошима.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами ошукала вкладників на 86 мільйонів гривень.