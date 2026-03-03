Ціни на бензин в Україні раптово злетіли: що відбувається

Ціни на бензин в Україні / © ТСН

В Україні зафіксовано різке зростання вартості пального: лише за дві доби ціна на стелах АЗС піднялася на 3 гривні. У соцмережах ширяться панічні чутки про здорожчання літра ще на 5–7 гривень через загострення конфлікту на Близькому Сході.

ТСН.ua з’ясовував, що насправді відбувається на ринку, чи обґрунтовані побоювання водіїв та якою буде динаміка цін найближчими днями.

Ціни на бензин в Україні

Експерт ринку палива Сергій Куюн підтверджує, що сьогодні вартість бензину дійсно піднялася на 2 гривні за літр, а вчора паливо здорожчало на 1 гривню. Проте він спростовує інформацію про критичне зростання вартості.

«Вчора здорожчання сягнуло на 1 гривню за літр. Ціни зросли не у всіх мережах, але я гадаю, що до цього рівня будуть підтягувати усі учасники ринку. А от здорожчання на 5-7 гривень — такого просто немає», — розповідає ТСН.ua Сергій Куюн.

Він підкреслює, що вчорашнє здорожчення на 1 гривню відбулося б за будь-яких умов. Для цього були сформовані передумови ще у лютому.

«А здорожчання пального на 1-2 гривні — це вже реакція ринку на вчорашній злет цін на нафту. Воно було дуже різким і учасників ринку налякала невизначеність через війну на Близькому Сході. Вчора гуртовий ринок майже взагалі не працював. Вийшли лише три компанії із 30, які зазвичай торгують. Тобто майже усі вирішили притримати товар, щоб розібратися, що відбуватиметься далі», — пояснює експерт.

За словами Сергія Куюна, всі розуміють: якщо таке зростання цін на нафту буде зберігатися, то доведеться витрачати більше грошей на закупівлю нових партій, тому такий перший превентивний крок у вигляді збільшення цін оператори ринку були вимушені зробити.

Прогноз: чи буде ціна на пальне в Україні зростати далі?

Експерт зауважує, що подальше здорожчання вартості пального до 70 гривень за літр не відбуватиметься. Ситуація на світових ринках вже почала стабілізуватися.

«Я думаю, що подальшого зростання цін не буде. Воно відбулося через зростання цін на нафту. Озвучувалися суми у 100-150 та навіть 200 доларів за барель. Але ціни піднялися до 82 доларів. Все це — реакція на війну та невизначеність. Зрозуміло, що бойові дії в центрі світового нафтовидобутку та транспортування — це значний фактор ризику. Але зараз бачимо, що ажіотажу вже немає. Крім того, є свіжа інформація, що сьогодні вранці котирування впало до 80 доларів за барель. Ціни на нафту вже почали сповзати вниз. Тому я гадаю, що ціни на пальне почнуть дуже швидко падати. І все стане на свої місця», — каже Сергій Куюн.

Палива вистачить усім: запас на 30% більше потреби

Експерт закликає громадян не панікувати та не створювати штучний ажіотаж на заправках.

«Не потрібно бігти на заправку і скуповувати усе пальне, ще й у каністри набирати. Пального у нас дуже багато. На березень законтрактували бензину більше ніж нам треба на 30%. Дизельного пального теж дуже багато, бо взимку його постачання було дещо обмежено через морозостійкість. Деякі види пального не проходили цей ценз. Зараз погодного фактору вже немає і дизельного пального вдосталь. У нас не буде проблем із пальним. А його ціна, я впевнений, зараз розгорнеться і піде вниз», — запевняє Сергій Куюн.

Робота АМКУ та відсутність монополії

Експерт додає, що апелювання деяких публічних персон до Антимонопольного комітету (АМКУ) з вимогою негайних перевірок наразі не мають сенсу через специфіку ринку.

«Люди погано розуміють особливості роботи Антимонопольного комітету. Він має стежити та стежить за конкуренцією, а не за цінами. Тобто наскільки узгоджені дії операторів ринку, якою є синхронність ціноутворення, де є зловживання монопольним становищем. В Україні на ринку пального працюють десятки компаній. А імпортерів взагалі сотні, роздрібних гравців — десятки. Споживач може обирати на будь-який смак та гаманець», — каже Сергій Куюн.

Він підкреслює, що на українському ринку відсутня монополія. Наприклад, найбільша мережа «Укрнафта» має 663 заправні станції, що становить 10–12% від загальної кількості АЗС. Друга мережа за кількістю — це ОККО (8% ринку станцій), далі WOG — 6%.

«Тобто у нас немає якогось домінантного гравця або групи гравців, які сумарно б контролювали 30% заправних станцій. Такого немає. Ринок є ринок. Ми стежимо за всіма параметрами, стежимо, наскільки адекватно та пропорційно ціни змінюються відносно зовнішнього ринку, і буквально до центу наш ринок дублює всю динаміку світового», — запевняє експерт.

Ціни на бензин в України — як можуть змінитися

