Київ без плану на зиму: Зеленський зробив жорстку заяву на РНБО

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ поки не підготував план стійкості на наступну зиму.

Про це він повідомив після засідання Ради національної безпеки і оборони України.

За словами глави держави, під час засідання заслухали доповіді від представників усіх областей та найбільших міст. Досвід проходження цієї зими стане основою для рішень щодо посилення захисту інфраструктури, логістики, ключових енергетичних об’єктів, а також відновлення після російських атак і нарощування енергетичних спроможностей.

На засіданні РНБО затвердили плани стійкості для всіх регіонів і обласних центрів, окрім столиці.

“На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання”, — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що кожне місто та кожна громада мають бути готовими до будь-якого сценарію наступної зими та забезпечити реальну підтримку людей.

Уряд, Міністерство оборони та Повітряні сили ЗСУ отримали відповідні завдання і мають допомогти регіонам у підготовці.

“Дякую всім, хто реально працює на Україну, на захист нашої держави та людей. Слава Україні!” — підсумував президент.

Нагадаємо, в Україні планують відновлення та захист енергетичних об’єктів з урахуванням досвіду цієї зими. Йдеться не лише ремонт пошкоджених об’єктів, а й будівництво нових захисних споруд. Зеленський доручив доопрацювати проєкти та подати їх на затвердження РНБО. Це має забезпечити стабільну роботу енергосистеми навіть в умовах потенційних ворожих обстрілів.