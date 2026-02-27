Зеленський анонсував новий план захисту енергетики: що готують в областях

Володимир Зеленський / © Associated Press

В Україні підготували плани, як відновлювати та захищати енергетику в кожній області. Вони враховують досвід минулої зими, тому фахівці планують не лише ремонт, а й будівництво нових захисних споруд.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він доручив доопрацювати проєкти та подати їх на затвердження Раді національної безпеки і оборони України.

«Вже підготовлені детальні плани по областях — по відновленню, по оновленню захисту енергетичних обʼєктів, враховуючи все те, що Росія робила зимою і що може робити далі. Я доручив доопрацювати деякі моменти та підготувати плани на рівень РНБО — затвердити саме так, на загальнодержавному рівні, що саме потрібно зробити, що саме забезпечити і хто за це відповідатиме», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що успіх підготовки залежить від координації між центром та регіонами. Він очікує, що громади, які успішно пройшли минулий опалювальний сезон, допоможуть своїм досвідом тим регіонам, де проблем було більше.

«Я розраховував на максимальну залученість обласної та місцевої влади — тих із них, хто справді може реально працювати, треба поширювати хороший досвід, який є в частині областей і громад, для регіонів інших, хто мав більше проблем і невирішених питань цією зимою. Саме місцеві влади можуть зробити найбільший внесок у стійкість громад, знаючи, які обʼєкти передусім потребують модернізації та потребують захисту. Уряд, усі інституції нашої держави, усі будуть допомагати», — підкреслив глава держави.

Затвердження планів на рівні РНБО дозволить чітко зафіксувати відповідальність за кожен етап робіт та забезпечити енергосистему ресурсами, необхідними для стабільної роботи в умовах потенційних обстрілів.

Нагадаємо, для відновлення енергетики України необхідно 90,6 млрд доларів. Денис Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків для інвесторів.

Як прогнозують експерти, відключення світла триватимуть і навесні, хоча сонячна генерація допомагатиме частково компенсувати дефіцит у мережі.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії до України від 23 лютого.