В Україні стрімко дорожчає один з ключових продуктів: в чому причина

В Україні спостерігається активне зростання цін на картоплю через підвищений попит покупців та обмежену пропозицію якісної продукції від фермерів.

Картопля

Картопля здоожчала на 14% за тиждень / © www.freepik.com/free-photo

В Україні на ринку овочів борщового набору спостерігається чергове зростання вартості. Зокрема, ціни на картоплю стрімко пішли вгору через підвищений попит як серед оптових компаній, так і в роздрібних мережах.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чому ціни на картоплю ростуть

За даними щотижневого моніторингу, лише за один тиждень картопля в українських господарствах подорожчала в середньому на 14 відсотків. Наразі вартість цього популярного овоча коливається в межах 8–15 гривень за кілограм, залежно від якості та обсягів пропонованих партій.

Пропозиція якісної продукції на ринку залишається дещо обмеженою. Головна причина полягає в тому, що частина аграріїв утримується від масових продажів, очікуючи ще більшого зростання цін у майбутньому. Більшість фермерів планують і надалі підвищувати вартість, аргументуючи це стрімким скороченням запасів у сховищах.

«Частина виробників, які наразі стримують продажі картоплі, очікує повторення сценарію минулого року, коли ціна на цю продукцію досягала 30 грн/кг», — зазначає видання.

Чи загрожує ринку дефіцит

Попри амбітні очікування деяких фермерів, ключові гравці ринку мають зовсім іншу думку. Вони вважають, що торішній сценарій з космічними цінами навряд чи повториться цього сезону. Чергове значне подорожчання неминуче стимулюватиме збільшення постачань дешевшої імпортної картоплі, що досить швидко збалансує ринок і зупинить ріст вартості.

Варто зазначити, що у порівнянні з минулим сезоном ситуація для споживачів залишається значно кращою. Сьогодні картопля надходить у роздрібний продаж в середньому на 55 відсотків дешевше, ніж це було в останні дні лютого 2025 року.

Що відбувається з іншими овочами

Водночас ситуація з іншими популярними продуктами кардинально інша. Наприклад, через низьку активність покупців в Україні обвалилися ціни на тепличні огірки. Пропозиція імпортної продукції стрімко зростає, а місцеві тепличні комбінати змушені знижувати вартість, щоб розпродати наявні партії товару.

Подібні цінові гойдалки спостерігаються і в сегменті борщового набору. Нещодавно стало відомо, що в Україні різко дешевшає буряк. Фермери зіткнулися з падінням інтересу з боку оптових компаній, через що змушені переглядати свої прайси у бік зниження, аби не залишитися із запасами продукції на складах до початку нового сезону.

