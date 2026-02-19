В Україні стрімко дорожчає один із овочів борщового набору: деталі

Овочі / © Pixabay

В Україні від початку лютого почала стрімко зростати ціна на картоплю. За даними виробників, головною причиною здорожчання є скорочення запасів якісної продукції у сховищах господарств.

Про це свідчить аналіз проєкту EastFruit.

Скільки коштує картопля

Наразі картоплю пропонують за ціною від 7 до 14 грн за кілограм, що в середньому на 17% дорожче, ніж тижнем раніше.

Експерти зазначають, що багато фермерів, які не мають можливості тривалого зберігання, реалізували врожай ще до Нового року.

Також, за словами аналітиків, на ціни впливає досить високий попит на якісну продукцію з боку оптових компаній, які все частіше заявляють про відсутність у господарствах необхідних обсягів.

«Фермери, у свою чергу, пов’язують основні проблеми якості з несприятливими погодними умовами в період збирання врожаю в 2025 році: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на його лежкості», — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що зараз картопля в Україні коштує в середньому на 56% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, в Україні в середині лютого зафіксовано подорожчання більшості овочів із так званого «борщового набору». Значно виросла ціна на моркву через обмежену пропозицію, а капуста залишається дорогою через активний попит. Деякі позиції, як буряк і зелена цибуля, навпаки трохи подешевшали через високий рівень пропозиції. Також зростання цін спостерігається у тепличних овочів і часнику, тоді як імпортна молода картопля тисне на ринок.