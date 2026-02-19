Чоловік помер на 45 хвилин і це змінило його життя: дивовижна розповідь

Сарбджит Сінгх, який пережив клінічну смерть / © Сарбджит Сінгх

Житель Великої Британії, 44-річний Сарбджит Сінгх провів 45 хв. у стані клінічної смерті після ускладнень коронавірусу. Попри невтішні прогнози лікарів, він не лише вижив завдяки експериментальному методу, а й готується до забігів із перешкодами.

Про це пише Mirror.

Сінгх пережив зупинку серця у британській лікарні 2020 року після зараження коронавірусом. Лікарям вдалося повернути його до життя за допомогою двох дефібриляторів — до цього чоловік перебував у стані клінічної смерті 45 хв.

Майже годину батько трьох дітей фактично був без ознак життя. Сам чоловік зізнається, що «не має жодного уявлення», що відбувалося з ним у той час, однак після пробудження його світогляд повністю змінився.

Подробиці клінічної смерті

Після інфікування COVID-19 Сінгх переніс зупинку серця у медзакладі, і медики змогли реанімувати його лише після тривалих спроб та застосування двох дефібриляторів.

За словами чоловіка, найболючішим було усвідомлення, що на певний час його діти залишилися без батька.

«Я не маю жодного уявлення, де я був. Усе, що я знаю: протягом 45 хвилин мої діти не мали тата. Це дуже, дуже страшна думка», — поділився Сінгх.

Як клінічна смерть змінила погляди чоловіка на життя?

Після дивовижного порятунку він почав значно більше цінувати життя. Попри попередження лікарів, що чоловік може втратити здатність ходити, він навіть почав готуватися до участі у змаганнях на витривалість.

«Кожна мить для мене тепер відчувається сильніше, життя просто неймовірне. Я побачив, наскільки вразливим є людське тіло, але також — наскільки воно витривале, стійке й навіть надлюдське. Моє життя змінилося, бо я відчуваю більше сили, ніж будь-коли. Я дуже ціную дихання, життя і серцебиття», — розповів Сінгх.

«Останній шанс» на порятунок

У ніч проти 26 листопада 2020 року він відчув сильний біль у грудях, після чого дружина викликала швидку. Загалом чоловік пережив чотири зупинки серця.

У Birmingham City Hospital пояснили, що застосований метод став «останнім шансом» врятувати пацієнта. Після 45 хв. безрезультатної реанімації, коли медики вже були готові констатувати смерть, кардіолог Аріджит Гхош запропонував експериментальну техніку — подвійну послідовну зовнішню дефібриляцію. Метод передбачає використання двох дефібриляторів одночасно — один розміщують спереду, інший на спині, подаючи розряди максимальної сили один за одним.

«Я просто не можу повірити, що він зробив для мене», — сказав чоловік про свого лікаря.

Сам медик пізніше зазначив, що вижити пацієнтові допомогла його «психічна сила».

Стан Сарбджита ще довго залишався важким: йому провели термінову операцію з видалення тромбу та ввели в штучну кому через значні ушкодження органів.

Попри це, дружина була щаслива — раніше вона вже готувалася до похорону. Згодом сталося ще одне диво: чоловік знову почав ходити, хоча лікарі попереджали, що він може залишитися у кріслі колісному.

«Я подивився на свої ноги й сказав: „Ви підете до моїх дітей“ — це мене й мотивувало», — розповів Сінгх.

У лікарні заявили, що метод застосували «як крайній захід, щоб урятувати життя».

«Ми раді, що Сарб одужав після зупинки серця в листопаді 2020 року, і бажаємо йому всього найкращого», — сказав головний медичний директор Sandwell and West Birmingham Hospitals Марк Андерсон.

За його словами, вирішальну роль відіграла робота реанімаційної команди, якій вдалося підтримувати постачання кисню до мозку, поки лікарі намагалися відновити роботу серця.

До слова, атеїст поділився досвідом клінічної смерті, який змінив його погляди. Чоловік відчув любов, світло та присутність трьох невідомих сутностей, що змусило його визнати існування «чогось після смерті», хоча він і не став релігійним. Схожим досвідом ділився й актор Джеремі Реннер після аварії 2023 року: він описував стан поза часом, де бачив власне життя як поєднання атомів та духу, відчуваючи водночас абсолютний спокій.